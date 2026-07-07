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世界杯2026｜马天尼斯辞任葡萄牙主帅 「已没有留任的理由」

足球世界
更新时间：06:58 2026-07-07 HKT
发布时间：06:58 2026-07-07 HKT

葡萄牙在16强不敌西班牙出局，教头马天尼斯赛后宣布辞职。他表示：「未能达到世界杯夺冠目标，再没理由留任。」

「辞职非赛前计划好」

马天尼斯赛后随即宣布离任，结束3年半执教葡萄牙生涯。他表示：「这是一个周期的终结，现在是时候由新的声音、新的领袖带领球队。我会带着这些回忆离开，也希望葡萄牙会记得我执教这3年半的美好时光。这是我人生中最宝贵的经历。」他透露这个决定并非赛前计划好，「这并不是我早有的决定。我来到这里的目标是赢得世界杯，既然未能做到，我认为已没有理由留任」。

西班牙一球小胜葡萄牙晋级8强。美联社
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C朗世杯梦碎。美联社
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瑟顿狠批马天尼斯迁就C朗，未有起用拉莫斯。美联社
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马天尼斯辞任葡萄牙主帅。路透社
马天尼斯辞任葡萄牙主帅。路透社

瑟顿批马帅迁就C朗 弃用拉莫斯

为《BBC》担任嘉宾的前英格兰国脚瑟顿，狠批马天尼斯没有派干沙路拉莫斯上阵，而是坚持用C朗的决定；干沙路拉莫斯在32强斗克罗地亚攻入致胜球。瑟顿表示：「马天尼斯在做什么？怎可对一名球员如此迁就？他执教这支球队的方式，简直令人难以置信。」

瑟顿又以去届前主帅费兰度山度士的做法作对比：「上届世界杯16强，当时主帅有勇气将C朗拿度放在后备席，派干沙路拉莫斯正选上阵，更上演帽子戏法。如今4年过去，C朗又老了4岁，结果大家都看到了。」

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