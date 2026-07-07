世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场

随着葡萄牙于16强不敌西班牙出局，41岁的C朗拿度完成最后一舞，带着遗憾离开这个足球坛终极梦想赛场。C朗在球证鸣笛一刻双手抱头，他一开始强忍泪水，但最后还是泪洒赛场。

C朗上半场有两记攻门，均被西班牙门将西蒙救出；下半场再有1次攻门，但都未能为葡萄牙打破僵局。91分钟，西班牙凭后备上阵仅5分钟的马连奴，单刀射破葡萄牙大门，C朗的世杯梦只差几分钟便破碎。葡萄牙在末段强攻，但均无功而还，最终以0：1落败，16强止步。

今届再添纪录 六届入球史上首人

赛前C朗承认今届会是最后一次参加世界杯，创出无数纪录的他在今届增添了首名六届入球球员这一项。球证吹起完场哨声的一刻，C朗双手抱头，之后更泪洒赛场，向现场球迷挥手告别。虽然C朗承认今次是最后一届世界杯，但他尚未就会否从国家队退役表达意愿；他目前为葡萄牙上阵233次入146球。