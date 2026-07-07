世界杯2026｜英足总拟就昆沙红牌上诉 FIFA破例处理巴洛根事件成关键

英格兰日前于世界杯16强以3：2击败墨西哥，但右闸昆沙领红被逐，有可能被罚停赛两场。根据《BBC》的报道，英格兰足总正研究是否就这张红牌提出上诉。

法足总拟就奥利斯黄牌上诉

昆沙于54分钟飞铲对手，经VAR翻看后，他被球证出示红牌驱逐离场。由于红牌被列作严重犯规（Serious Foul Play），昆沙有机会被罚停赛两场。英格兰的右闸人才紧张，据指英格兰足总正评估上诉的可能，这是由于美国的巴洛根获FIFA破例检视红牌决定，并判以缓刑。除了英足总，根据《The Athletic》报道，法国足总亦正拟为米高奥利斯斗巴拉圭时领取的黄牌，提出上诉。

英格兰足总拟就昆沙的红牌提出上诉。美联社

据报法国足总拟就奥利斯的黄牌上诉。路透社

巴洛根获红牌，但特朗普致电恩芬天奴要求FIFA审视后，其停赛处分获得暂缓。美联社

特朗普致电恩芬天奴被批评

《BBC》报道指，世界杯赛例原则上不设红牌上诉机制，但FIFA官员今次引用过往从未于世界杯使用过的第27条条文作出决定。事源美国总统特朗普就巴洛根的红牌，亲自致电恩芬天奴要求FIFA重新审视事件，FIFA最终决定援引赛例第27条，将巴洛根自动停赛的处分，暂缓12个月执行。

但有关决定引起争议，包括欧洲足协、比利时足总，以及英格兰主帅杜曹批评这次决定。该条文实际上容许FIFA毋须符合其他特定条件，便可自行作出决定，外界担心将引发更多类似个案。