世界杯2026｜英足总拟就昆沙红牌上诉 FIFA破例处理巴洛根事件成关键
更新时间：05:34 2026-07-07 HKT
发布时间：05:34 2026-07-07 HKT
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英格兰日前于世界杯16强以3：2击败墨西哥，但右闸昆沙领红被逐，有可能被罚停赛两场。根据《BBC》的报道，英格兰足总正研究是否就这张红牌提出上诉。
法足总拟就奥利斯黄牌上诉
昆沙于54分钟飞铲对手，经VAR翻看后，他被球证出示红牌驱逐离场。由于红牌被列作严重犯规（Serious Foul Play），昆沙有机会被罚停赛两场。英格兰的右闸人才紧张，据指英格兰足总正评估上诉的可能，这是由于美国的巴洛根获FIFA破例检视红牌决定，并判以缓刑。除了英足总，根据《The Athletic》报道，法国足总亦正拟为米高奥利斯斗巴拉圭时领取的黄牌，提出上诉。
特朗普致电恩芬天奴被批评
《BBC》报道指，世界杯赛例原则上不设红牌上诉机制，但FIFA官员今次引用过往从未于世界杯使用过的第27条条文作出决定。事源美国总统特朗普就巴洛根的红牌，亲自致电恩芬天奴要求FIFA重新审视事件，FIFA最终决定援引赛例第27条，将巴洛根自动停赛的处分，暂缓12个月执行。
但有关决定引起争议，包括欧洲足协、比利时足总，以及英格兰主帅杜曹批评这次决定。该条文实际上容许FIFA毋须符合其他特定条件，便可自行作出决定，外界担心将引发更多类似个案。
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