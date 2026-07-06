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世界杯2026│C朗于大赛淘汰赛对西班牙无好结果 想领葡萄牙胜出「双牙」大战有难度

足球世界
更新时间：18:00 2026-07-06 HKT
发布时间：18:00 2026-07-06 HKT

葡萄牙和西班牙于香港时间今晚深夜3时上演「双牙」大战，争夺美加墨世界杯8强席位。前者队长C朗拿度在上圈32强入波，取得个人首个世杯淘汰赛入球，今仗当然想再下一城，然而他历来于国际大赛淘汰赛面对西班牙都没有好结果，交手2次全部出局，今场要破宿命有一定难度。(Now616、618、688台周二凌晨3:00直播)

葡萄牙和西班牙于香港时间今晚深夜3时上演「双牙」大战，争夺美加墨世界杯8强席位。法新社
葡萄牙和西班牙于香港时间今晚深夜3时上演「双牙」大战，争夺美加墨世界杯8强席位。法新社

C朗两次于大赛淘汰赛对西班牙都出局

第6届参加世杯的C朗拿度，过去5届曾2次对西班牙，首次是2010年南非世界杯。两军当时于16强碰头，即与今场相同阶段，以队长身份带队出场的C朗没有入球和助攻，球队亦输0:1，狂牛就一直杀入决赛并夺冠而回。第2次是2018年俄罗斯世杯，那次是分组赛相遇，C朗大演帽子戏法率队逼和3:3。

C朗两次于大赛淘汰赛对西班牙都出局。新华社
C朗两次于大赛淘汰赛对西班牙都出局。新华社

今场力争世杯淘汰赛第2球

而在欧洲国家杯赛场，葡军和西班牙曾于2012年的4强相遇，两军于法定时间和加时赛和0:0，葡萄牙互射12码输2:4，值得一提葡军射完4轮后已落败，队长C朗拿度原本安排于第5轮主踢，可是没有机会，狂牛最终亦顺利取得冠军。向前推进8年，葡萄牙和西班牙于分组赛亦曾交，C朗没有入球和助攻，但球队赢1:0。

C朗于两项大赛淘汰赛合共对过西班牙2次，没有入球之余，球队悉数败阵出局。
 

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