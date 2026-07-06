世界杯2026预告｜C朗或迎「最后一舞」 双牙大战撼狂牛 巴洛根破天荒获缓刑 美国斗比利时话题度飙升

世界杯16强战火蔓延，今晚至明晨将上演两场极具话题性的重头戏！其中西班牙硬撼葡萄牙的「双牙大战」固然瞩目，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）赛前亲口证实今届是其世杯「最后一舞」，意味著葡军每场淘汰赛都随时成为这位传奇的绝唱。另一边厢，东道主美国迎战比利时同样充满「花生」，事关美国前锋巴洛根（Folarin Balogun）上仗领红后竟破天荒获「缓刑」，这场充满场外戏剧性风波的对决，令赛事关注度再度加码。

葡萄牙 VS 西班牙（明晨03:00 NowTV 616、618、688台直播）

「双牙大战」历来不乏恩怨情仇。葡萄牙上仗险胜克罗地亚涉险过关，今仗即迎来真正考验。C朗在赛前记者会上坦言，今届将是其个人最后一届世杯，但他强调：「我不希望今晚就是最后一战。」不过，他们面对的「狂牛兵团」绝不易惹，西班牙开赛至今4战保持清白之身，防线滴水不漏；锋线上更有天才横溢的拉明耶马（Lamine Yamal）领衔。这场「新人挑战旧王」的世代之战，且看历史巨轮会将谁淘汰出局。

美国 VS 比利时（明早08:00 NowTV 616、618、688台直播）

东道主美国对比利时一战，赛前焦点落在美国前锋巴洛根身上。这位上仗染红的射手破天荒获FIFA判罚「缓刑」，今仗有望披甲。据外媒广泛报道，美国总统特朗普（Donald Trump）曾亲自致电FIFA主席恩芬天奴，要求对巴洛根的停赛进行审查。另有外媒提到，比利时足总对此强烈不满并已提出上诉，最终裁决料于赛前出炉。

尽管场外风波不断，但比利时门将高图尔斯（Thibaut Courtois）霸气回应，直言无论巴洛根上阵与否，欧洲红魔的目标唯有取胜。另一边厢，积极介入赛事话题的特朗普，赛前更特意联络美国队主帅普捷天奴（Mauricio Pochettino），向其送上「祝你好运」的打气说话，亦令这场16强大战的戏剧性与话题度直线飙升。