世界杯2026｜墨西哥教练阿古尔指虽败犹荣 「我们踢出了墨西哥灵魂！」

东道主之一的墨西哥在世界杯16强对英格兰，于主场 8 万球迷助威下仍以 2:3 憾负英格兰，67岁老帅阿古尔（Javier Aguirre）赛后正式卸任球队教练。赛后，他直言球队表现虽败犹荣，球队已踢出墨西哥灵魂，并大方祝福英格兰。

阿古尔遗憾告别

墨西哥今仗面对英格兰，虽然被对英军场祖迪比宁咸上半场梅开二度，打破今届世界杯清白之身，但墨西哥球员没有放弃，半场已追至落后1:2，最终以2:3仅败。阿古尔赛后神情落寞：「这对全墨西哥来说都是艰难的失眠夜。我原本希望能用胜利向国民告别，这很痛，但我不会找借口，输了就是输了。他们 5 次射门就攻入 3 球，我们有 18 次射门却无济于事。祝愿英格兰接下来好运。」

墨西哥教练阿古尔指球队已踢出墨西哥灵魂，并大方祝福英格兰。新华社

阿古尔功成身退 传奇名宿马基斯接掌

随著世界杯旅程结束，阿古尔正式卸任，由助教、墨西哥传奇中坚马基斯（Rafa Marquez）正式接任主帅之职，完成赛前既定的交接。阿古尔对马基斯及一众子弟兵送上祝福：「我们克服了艰难局势，建立起这支年轻且极具潜力的团队。我对马基斯以及球员的成长感到无比高兴，他们今天踢出了属于墨西哥的灵魂！」墨西哥虽止步 16 强，但全场展现的血性已赢尽国民掌声。