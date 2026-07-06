世界杯2026｜昆沙VAR食红牌 杜曹质疑FIFA执法标准：或者要叫卡尼去问特朗普

英格兰在世界杯16强以3:2击败墨西哥晋级，但右闸昆沙（Jarell Quansah）在下半场因VAR介入被罚红牌离场。英军主帅杜曹（Thomas Tuchel）赛后对判罚标准表示疑惑，并提及早前美国球员巴洛根（Folarin Balogun）停赛获缓刑一事，直言不理解国际足协（FIFA）的准则，更表示「或者要叫哈利卡尼去问问特朗普」。

昆沙因VAR定格画面染红 杜曹坦言失望

比赛战至53分钟，昆沙亮出鞋钉飞铲对手。主球证原本未有吹罚，让比赛继续，但VAR随后介入。球证翻看场边屏幕后出示红牌，预计昆沙将无缘8强对阵挪威的赛事。

杜曹在赛后记者会上平静地表达了对VAR运作的看法：「球证当时并未鸣笛吹罚，但VAR随后介入。一如既往，我们在屏幕上只看到定格画面。众所周知，在足球赛事中，单凭定格画面来作判决是绝不可能，亦不合理的。这次判罚对球队而言是个沉重打击，我认为推翻原判的理据并不充分。不过事已至此，我们只能接受。」

质疑判罚欠缺一致性 杜曹：标准在哪里？

随后，话题转向了执法尺度。事缘美国球员巴洛根在32强同样染红，但FIFA随后宣布其1场停赛「缓刑一年」执行。杜曹对此表达了不解：「首先必须厘清，巴洛根那次犯规本不该领红，但VAR介入后，负责的团队却一致认定是红牌。那么问题便随之而来：究竟是谁推翻了停赛决定？在甚么时候推翻？又是基于甚么理据？这实在令人费解。我们所渴求的，仅仅是判罚尺度上的一致性。」

杜曹进一步提出疑问：「执法标准究竟何在？这种情况何时才会终止？如果判罚可以被推翻，我们是否也该提出上诉？到底由谁来定夺？就如迪格兰赖斯开赛首分钟领到的那张黄牌，我们能够要求撤销吗？对于现时的判罚准则，我实在毫无头绪。或许要让卡尼（Harry Kane）去请教一下特朗普——那可能是一个寻找答案的好开始。」

特朗普真发文赞卡尼 曾致电FIFA介入停赛令

杜曹这番话并非无的放矢。就在赛后不久，美国总统特朗普（Donald Trump）真的在自家社交平台「Truth Social」上发文，大赞今场射入一球12码的英军队长：「英格兰的哈利卡尼是一位伟大的球员！！！」

事实上，特朗普近期确实介入了世界杯的判罚争议。据外媒证实，特朗普近日曾亲自致电FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求对巴洛根的停赛进行审查。在FIFA宣布缓刑决定后，特朗普亦在社交媒体上发帖称：「感谢国际足协做了正确的事，纠正了一个巨大的不公义现象！」这也解释了为何杜曹会在记者会上，将FIFA的标准与特朗普联系在一起。