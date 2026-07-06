世界杯2026│杜曹带领英格兰正式比赛12胜1和不败 有力将足球带回家？ 称球队可踢得更好

周日(5日)美加墨世界杯16强，英格兰以3:2挫东道主之一墨西哥再过一关，主教练杜曹(Thomas Tuchel)将上任后正式比赛不败走势增至13场，期间取得12胜1和的绝对佳绩。三狮在今届世杯本身并非热门，但如今又过一关跻身8强，外界憧憬今次足球可以「回家」，杜曹未有谈及夺冠机会，仅指球队可踢得更好，似乎意犹未尽。

英格兰主教练杜曹上任期间取得12胜1和的绝对佳绩。新华社

杜曹领英军正式比赛12胜1和

杜曹于2025年1月接手英格兰代表队，至今率队出战19场，收录15胜2和2负的佳绩，胜率高达78.9%。两场败仗都在友赛录得，分别1:3负塞内加尔和0:1不敌日本，撇除友谊赛只计有竞争性的正式赛事，就收录12胜1和，包括于世杯外围赛8场全胜，成绩相当亮丽。

英格兰主教练杜曹上任期间取得12胜1和的绝对佳绩。路透社

指出控球和寻找空间仍需改善

如今三狮淘汰东道主之一墨西哥跻身8强，将会与挪威争夺准决赛席位，由于他们历来对挪威取得7胜3和2负的佳绩，英国媒体和网民开始憧憬球队可以将足球带「回家」。杜曹没有谈论球队的夺冠机会，指球队可以踢得更好：「我们还有很多地方可以改进。场上的实际表现，包括控球和寻找空间，这两些方面仍然存在差距，我们要付出所有努力来克服一切的困难，要做到没有任何差距。」

英军对挪威的8强对碰，将会于香港时间周日凌晨5时上演，Viu99台将会免费直播。