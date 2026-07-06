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世界杯2026│丹般恩后备上阵15分钟有8次防守贡献 全队英格兰最高 网民：唔怪得唔选马古尼﹗

足球世界
更新时间：15:02 2026-07-06 HKT
发布时间：15:02 2026-07-06 HKT

英格兰对墨西哥由54分钟开始踢少一人，在球员们众志城城拚命防守下，最终守住胜果晋级。当中后备上阵15分钟的长人中坚丹般恩(Dan Burn)最卖力，短短的出场时间内共有8次防守贡献，包括在禁区顶飞身拦截，网民矢言睇完其表现后，才明白为何杜曹没有选曼联中坚哈利马古尼入队。

丹般恩后备上阵15分钟有8次防守贡献。路透社
丹般恩后备上阵15分钟有8次防守贡献。路透社
丹般恩后备上阵15分钟有8次防守贡献。路透社
丹般恩后备上阵15分钟有8次防守贡献。路透社

15分钟共有8次防守贡献

今场担任正选右闸的昆沙，于54分钟粗野拦截而领红牌，英格兰在下半场大部份时间踢少一人。墨西哥随即围攻三狮希望收复失地，令英军门前风声鹤唳，主教练杜曹逐于75分钟变阵踢5后卫，长人中坚丹般恩出场。这名34岁老将出场后拚命防守，共有6次解围和2次封阻射门，合共8次防守贡献是英格兰队中最高。

丹般恩后备上阵15分钟有8次防守贡献。路透社
丹般恩后备上阵15分钟有8次防守贡献。路透社

飞扑出禁区封阻射门获赞赏

当中他在补时阶段两次杀出禁区飞身阻挡墨西哥球员的射门，与其2米01身高的灵活性和协调性成反比，网民都大赞他。不少球迷指终于明白杜曹为何没有征召哈利马古尼：「这球换成马古尼，一定不会扑出去封阻」、「马古尼刚季不错，但丹般尼球季表现亦很好，他在技术上可以完全替化马古尼，而且还有速度可以踢左闸。」

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