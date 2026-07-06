世界杯2026｜比宁咸狂喜：国家队生涯最美妙一夜「叫老细唔使返工」

英格兰中场祖迪比宁咸（Jude Bellingham）今仗梅开二度，成为三狮军淘汰墨西哥晋级8强的主要功臣，赛后他表现得极度亢奋，并扬言是他英格兰生涯至今最美妙的一夜，更向全英国球迷幽默高呼：「发短讯给你们的老板和老师，告诉他们今天不用上班上学，尽情庆祝吧！」

比宁咸：生涯最自豪时刻



今场生死战，英军面临高海拔与敌对气氛。比宁咸在关键时刻挺身而出个人连入两球。巧合的是，40 年前马勒当拿（Diego Maradona）以「上帝之手」击败英格兰，而比宁咸今仗两个入球，正好在同一个球门射入，为英格兰报回当年之仇。



比宁咸赛后激动表示：「我从未对这班队友、国家感到如此自豪！这绝对是我英格兰生涯至今最美妙的一夜。发短讯给你们的老板，告诉他们你不回去了，就是这么简单！小孩子不用上学，家长不用上班，去酒吧狂欢吧，因为这样的夜晚并非每天都有！」



盼胜仗为全队注入自信



英格兰今届表现备受质疑，直至这场大赛才踢出代表作。背负极大期望的比宁咸深信，这场硬仗能为全队注入无可比拟的自信：「我们不应该恐惧任何人，不需要等待 40、50 分钟才意识到自己是一支多么优秀的球队。我希望这场胜仗能将这种信念灌输给整支球队，因为他们配得上这份骄傲！」英格兰将于八强硬撼有曼城「神锋」艾宁夏兰特助阵的挪威。