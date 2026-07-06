世界杯2026｜英格兰两度遭VAR针对！杜曹赛后狂轰球证「未够班」

英格兰在世界杯 16 强生死战顶住巨大压力，以3:2力克东道主墨西哥杀入 8 强。赛后三狮军团主帅杜曹（Thomas Tuchel）怒火中烧，对主球证法哈尼及 VAR球证 展开猛烈炮轰，直斥球证组完全「未够班」，令英格兰在场上要与一切不公对抗！

昆沙染红、墨军获12码 杜曹怒轰：简直可笑！



今场生死战中，英军后卫昆沙（Jarell Quansah）因一次拦截，在 VAR 介入后被当值伊朗籍主球证法哈尼直接出示红牌驱逐，令英格兰在最后阶段被逼十人苦撑。随后，法哈尼在尾段再次经 VAR 提示判定英军队长哈利卡尼禁区内犯规，判给墨西哥一个 12 码，令英军被追近至2:3。



赛后，杜曹毫不留情地向球证团队开火：「简直是未够班！主球证未够班，第四球证也未够班！这种级别的比赛，VAR 房里竟然坐著三个来自南美的裁判？这太荒谬了。VAR 竟然介入并推翻了一个根本不属于『清晰及明显错误』的 12 码？至于红牌，球证起初甚至连犯规都没吹，随后却直接给了红牌，这简直是可笑！」

杜曹赛后狂轰球证「未够班」。美联社

超长补时惹火 杜曹：我们绝不屈服



除两次致命的 VAR 判决外，法哈尼下半场给予长达 11 分钟的超长补时，亦成为杜曹发难的导火线。杜曹指出，在英军苦苦死守的最后关头，球证竟然在补时已过的情况下，继续判给墨西哥两个角球，让比赛强行拖延至 12 分钟。



杜曹愤怒表示：「我们在如此疯狂、所有人都与我们作对的敌对气氛下，赢得了一场疯狂的比赛！最后阶段，他给了 11 分钟补时，然后又给了两个角球硬生生拖到 12 分钟。今天场上的一切都在跟我们作对，但我们绝对没有屈服！」

