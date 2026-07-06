Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜哈利卡尼成世杯史上「12码王」12码射7中6

足球世界
更新时间：12:39 2026-07-06 HKT
发布时间：12:39 2026-07-06 HKT

英格兰队长哈利卡尼(Harry Kane)在16强对墨西哥射入领先3:1的12码，成为球队赢波的关键。而卡尼于世界杯决赛周累积7次主射12码射入6球，无论入球和射球次数都于世杯史上排第一，成为不折不扣的世界杯「12码王」。

12码射7入6

哈利卡尼于今场16强大战表现出色，他先于38分钟助攻予队友祖迪比宁咸(Jude Bellingham)射入个人今仗第二球，为英格兰将纪录拉开至2:0。到下半场52分钟，英格兰右闸昆沙(Jarell Quansah)被逐离场，球队被逼少打一人下陷于苦战。此时，卡尼又挺身而出，于60分钟主射12码中鹄，助三狮军于劣势下将比数拉开至3:1，为球队奠定赢波的基础。结果，英军最终亦凭这一球险胜3:2晋级8强。

哈利卡尼射入领先3:1的12码，成为球队赢波的关键。路透社
哈利卡尼射入领先3:1的12码，成为球队赢波的关键。路透社

 

入12码兼失12码创历史

今仗的12码已经是哈利卡尼于世界杯决赛周第7次操刀12码，其中有6次射入1次射失，令到他成为世界杯史上射12码次数最多和射入12码最多的球员。阿根廷的美斯(Lionel Messi)亦曾7次主射12码，但只射入4球，与尤西比奥(Eusebio da Silva Ferreira )、列辛比克(Rob Rensenbrink)、巴迪斯图达(Gabriel Batistuta)、C朗拿度(Cristiano Ronaldo)并列世杯入12码第2多。

哈利卡尼赛后表示：「这是一场疯狂的比赛。我们必须战斗，必须找到办法。我刚才一直在唱歌，真的说不出话来。这个场合、这支球队，所有不利因素都摆在我们面前，但我们找到了取胜之道。」卡尼又解释被罚的12码：「我以为我先踢到皮球，但这就是那种日子。裁判很多判罚都对我不利，但最终结果(赢波)，所以都无所谓了，我真的很高兴。」


此外，哈利卡尼在69分钟在禁区内跌中墨西哥的白赖仁古迪利斯(Brian Gutierrez)被罚12码，令到卡尼成为世杯史上首位同场射入12码兼被罚12码的球员。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
IB放榜2026｜圣保罗男女诞６状元 维多利亚圣士提反状元人数创新高
IB放榜2026｜全港至少诞62状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
17分钟前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史。美联社
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史
足球世界
7小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
01:32
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
4小时前
曾渊沧分享下半年收息布局 加入中资电讯股及国泰 看好稳定币主题吼两只股｜百万仓
曾渊沧分享下半年收息布局 加入中资电讯股及国泰 看好稳定币主题吼两只股｜百万仓
投资理财
7小时前
世界杯2026｜巴西出局尼马泪崩 宣布退出国家队结束国际赛生涯
世界杯2026｜巴西出局尼马泪崩 宣布退出国家队结束国际赛生涯
足球世界
2小时前
黄埔男遭两女「问路党」夹攻抢手机过数 事主报警崩溃怒吼：「好心畀人当狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黄埔男遭两女「问路党」夹攻抢手机过数掀热议 事主报警崩溃怒吼：「好心畀人当狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
足球世界
2小时前
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
影视圈
14小时前