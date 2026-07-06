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世界杯2026·有片｜轩达臣0上阵却食黄牌 跨广告牌庆祝跌伤被担架抬走

足球世界
更新时间：12:57 2026-07-06 HKT
发布时间：12:57 2026-07-06 HKT

英格兰在世界杯赛事中以3:2惊险击败墨西哥，不过赛后却发生了一段令人啼笑皆非的插曲。未有获派上阵的英军老将佐敦轩达臣（Jordan Henderson）在赛后庆祝时乐极生悲，不慎在翻越广告牌时失足「直挞」落地，最终更要由担架抬离场，成为今场胜仗最意外的焦点。

跣手失重心直挞落地 丹般恩急召救援

当时英军众将正在场边庆祝胜利，轩达臣试图跨过场边的广告牌与球迷互动，但支撑的手部疑似「跣手」失去重心，整个人平排硬撼地面。身旁的队友丹般恩（Dan Burn）见状大惊，第一时间焦急地呼叫医疗人员入场救援。据悉，这位中场老将在跌倒时摔伤了手臂，经过军医在场边进行紧急治理后，无奈地被担架抬走。

 

 

 

杜曹证实轩达臣伤及手腕 0上阵却成全场焦点

英格兰主帅杜曹（Thomas Tuchel）赛后神色凝重地证实了坏消息：「他跌倒并伤到了手腕，情况看起来很严重。我不知道他现在具体的情况，我们为轩达臣的受伤而感到难过。」

虽然轩达臣的伤情惹人关注，不过轩达臣今场却交出了一份极度「奇葩」的赛后数据：他全场上阵时间为0分钟，却在比赛末段因在场外拖延时间而「食黄牌」，加上赛后的1次庆祝以及1次受伤，这份集齐了「无上阵、攞牌、庆祝、受伤」的另类「大四喜」数据，令人啼笑皆非。

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