世界杯2026│夏兰特又赢加比尔 近6次交手入6球 两曼联名宿斥出现致命防守错误

挪威击败巴西晋级8强，艾宁夏兰特(Erling Haaland)亦再次击败对位的加比尔马加希斯(Gabriel Magalhaes)，成为最后赢家。夏兰特今届各赛事4次与马加希斯交手录得3胜1和之余，合共攻入4球，过去6次埋身肉搏有5次取得入球，完全克制后者。前曼联守将加利尼维利和坚尼指马加希斯在今仗首个失球中，犯了致命的防守错误。

首个失球加比尔出现致命错误

效力阿仙奴的加比尔马加希斯，在英超赛场与曼城的艾宁夏兰特对惯对熟，今仗亦是他贴身看管后者。首个入球加比尔马加希斯被冲前的夏兰特「摄」位而入头槌破网，加利尼维利直斥前者防守差：「最让我恼火的是加比尔，没有人比他更了解夏兰特。他居然选择与他保持5码的距离去争抢一个直线头槌。我真是不敢相信，他应该去卡住夏兰特的跑动线路，紧紧贴住他，因为夏兰特最擅长这种方式，一但让他跳起来，你就没有机会了。」

夏兰特近6次对加比尔入6球

另一红魔名将坚尼附和道：「那是非常糟糕的防守，他甚至没有回头看一眼。夏兰特已经起速前插，球被传到一个绝佳的区域，这个情况只有一个赢家，就是夏兰特。」夏兰特与马加希斯今季4次交手，头3次于球会赛，前者取得2胜1和，其中2场各入一球，连同今仗合共攻入4球。而两人近8次对碰，夏兰特效力一方收录3胜2和1负，共取得6个入球，其中5场有士哥，已完全克制马加希斯。