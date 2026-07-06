世界杯2026│夏兰特称「人生就是入波」 30次触球全队最少入2球 今届18射7球效率高

挪威淘汰巴西晋级世界杯8强，中锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)梅开二度再次以一人之力撑起球队。此子又再突然入局，全场仅30次触球是挪威正选11人中最少，但顺利于末段梅开二度，今届世杯18次射门就入7球，转化率达到39%创下赛事近40年新高，他矢言自己的人生就是人波，不自己怎样做到，总之保持专注就会有士哥的机会。

30次触球4次射门入2球

艾宁夏兰特一如往常般，大部份时间参与度不高，亦没有主动要求球权，到关键时刻就突然入局，先在79分钟头槌建功，到90分钟再左脚射入，梅开二度领军淘汰巴西。这名效力曼城的神锋全场仅30次触球，是挪威正选11人中触球最少，4次起脚就攻入2球，收录本届世杯第7个入球，追至与阿根廷巨星美斯、法国皇牌基利安麦巴比并列射手榜榜首。

今届18次射门入7球 转化率39%

艾兰特起脚18次就攻入7球，比美斯和麦巴比分别24次及26次射门取得相同入球数，效率更高。其射门转化入球率高达39%，是自1986世杯以来，单届赛事射门至少15次的球员中，转化率最高的一位。而他今届7个入球中，有4个是决定比赛胜负的关键入球，是历来第4位在单届世杯取得4个或以上致胜入球的球员，对上一位是1990世杯的意大利射手史基拉斯。同时首次参加决赛周的他，头4次上阵入7球，是继德国传奇射手轰炸机梅拿以来首位做到此数据的球员，后者在1970世杯头4场入8球。

夏兰特：我的人生就是入球﹗

对于自己再次突然入局杀死比赛，他矢言这就是其人生：「我的人生就是入球。其实我不知道自己怎样做到，这就是我的天性。一切都基于保持专注，当机会出现时，我清楚要怎样做。每当重要时刻来临，我都会保持专注，并尽自己最大的努力。」他续指为战胜科特迪瓦和巴西感到自豪，「这对挪威足球意义，我们为此感到非常骄傲，毫无疑问，这是一场史诗级的比赛。」