世界杯2026│云尼斯奥斯解释点解唔射12码 澄清非逃避：教练组已拣般奴古马雷斯射﹗

巴西于16强不敌挪威出局，但他们原来有机会将命运扭转，事关球队于上半场僵持之际获得12码，可是中场般奴古马雷斯(Bruno Guimaraes)操刀宴客。有趣的是，在皇家马德里射开极刑的云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)，一直手执皮球再交予古马雷斯，外界批评他临阵退缩示敢主射12码，他赛后澄清自己没有逃避，而是教练组一早已决定古马雷斯是刽子手。

外界质疑云尼斯奥斯逃避主罚12码

开赛14分钟巴西获得12码，云尼斯奥斯一直手持皮球，直到主射前交予古马雷斯，后者助跑窒步射出一记质量平平的极刑，挪威门将尼兰特救出，巴西未能先开纪录埋下输波伏线。由于古马雷斯向来并非12码刽子手，上季为纽卡素主射2次虽全部命中，但主射次数少；反观云尼斯奥斯算常规点球手，上季替皇马主射了7次，5次命中2次射手，加上23年亦试过为巴西主罚射入，外界认为他交予古马雷斯主射是逃避责任。

云尼斯奥斯澄清：一早决定古马雷斯射﹗

然而此子赛后澄清：「我从不逃避责任。这是教练事先选好的主罚次序，他选择了古马雷斯。我从来不是一个爱出风头的人，也不追求赛事神射手，所以古马雷斯来射是合理的。他的主罚能力比我强，因此教练选了他。不幸的是，他失手了，足球就是这样，我们必须昂首各前。」

安察洛堤解释根据全年数据排序

巴西教练安察洛堤亦解释，12码主罚次序是基于球员们今年主罚成功率的数据统计而定，排名靠前的球员当时不在阵上，轮到古马雷斯成为执行者。他说，「最佳是尼马，之后是伊戈泰亚高，再次后是古雷尼斯，紧接就是加比尔马天尼利。我们选了古马雷斯，因为他是当时场上的最好选择。」