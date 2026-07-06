世界杯2026｜巴西出局尼马泪崩 宣布退出国家队结束国际赛生涯

美加墨世界杯夺标热门之一的巴西，于 16 强意外以1:2遭北欧劲旅挪威淘汰。随着这场心碎的败仗，巴西 34 岁的当家球星尼马（Neymar）在赛后彻底崩溃，于球场上流下男儿泪。随后，他在接受巴西电视台《Globo Esporte》专访时，亲口证实自己已踢完了代表巴西的最后一场比赛，正式宣布退出国家队，告别国际赛生涯！

大都会体育场成起点与终点

巴西在今场生死战中表现大失水准，最终不敌挪威出局，令无数森巴球迷心碎。完场哨声响起一刻，瘫坐在草地上的尼马难掩内心极度的悲痛，在众目睽睽之下抱头痛哭。在平复情绪后，这位 34 岁的传奇射手对著电视台镜头发表了令人无比动容的告别感言：「我尽力了，我真的尽力了。我的国家队生涯在这里（大都会体育场 MetLife）开始，如今也在这里结束。现在，一切都结束了。」这段简短而沉重的说话，正式为他长达十多年的国家队传奇生涯画上了句号。

荣誉无数独欠大力神杯

尼马自出道以来便被视为「比利接班人」，承载著巴西举国上下的夺冠期望。虽然在他的国际赛生涯中，未能成功带领巴西夺得梦寐以求的大力神杯，但他依然为国家立下赫赫战功，2013年带领巴西夺得洲际国家杯（Confederations Cup）冠军。2016年于里约奥运会上，顶住主场千斤压力，带领巴西历史性摘下奥运男子足球金牌。

除了这两座份量十足的奖牌，尼马更超越了传奇球王比利（Pele），成为巴西国家队历史上的首席神射手，奠定了自己作为巴西足球历史上最伟大、最具影响力巨星之一的不朽地位。虽然尼马在世界杯淘汰赛上的最后一舞以泪水与遗憾落幕，但他身披黄金战衣在绿茵场上留下的无数华丽身影与进球神迹，将会永远铭刻在所有巴西人民的心中。

