世界杯2026｜C朗拿度认今届最后一舞 盼斗西班牙非最终战

葡萄牙将于今晚深夜于世界杯16强大战西班牙，C朗拿度在赛前记者会承认，今届将是他个人最后一届世界杯，但不希望今晚一战是最后一战。

C朗拿度曾出战2006、2010、2014、2018、2022及2026年世界杯，今届分组赛对乌兹别克时，更成为历来首名在6届世界杯决赛周有入球的球员。他说：「最重要是尽情享受这一切。这将是我最后一届世界杯，但希望明天不会是我最后一场比赛。」

C朗带领葡萄牙淘汰克罗地亚。美联社

葡萄牙为祖达而战。美联社

葡萄牙16强将大战西班牙。美联社

C朗认今届是最后一届世界杯。美联社

「无论赛果如何问心无愧」

这名41岁葡萄牙球星表示，自己终有一天会退出国家队，但无论今场结果如何，都会无愧于心：「不论明天发生甚么事，我都会问心无愧，不是100%，而是1000%。我已经为足球付出一切。我并不需要继续踢球，但我作战是因为热爱。你必须珍惜每一天，而我今届已经攻入3球，表现应该不算太差吧。」

不需要世界杯冠军证明自己

C朗职业生涯获奖无数，并曾于2016年带领葡萄牙赢得欧洲国家杯冠军，只欠世界杯冠军，但他说：「我的人生已经没有任何遗憾。我不会因为赢得世界杯，就成为更好的基斯坦奴；亦不会因为未能夺冠，就变成较差的我。我们具备争冠能力，但世界杯始终只有一支球队能够夺冠。年龄带来的是成熟和经验。」

对于西班牙今晚大战西班牙，被问到拉明耶马时，C朗盛赞对方「前途光明」但他认为需要将注意力放在整队西班牙：「他们整体实力非常强，每名球员都很出色。」