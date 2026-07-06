转会｜曼城势截阿仙奴糊签李城神童 杜费斯成摩连奴第四签

根据《天空体育》报道，李斯特城16岁新星蒙加的争夺战，曼城力压阿仙奴成为赢家，「蓝月」将支付1250万镑。

蒙加在7月10日将迎来17岁生日，届时他可以签下首份职业合约。他在2025年4月7日，以15岁271天之龄首次代表李斯特城在英超上阵斗纽卡素；这个纪录，目前是英超史上出场年龄第3小，仅次阿仙奴的麦斯杜文和诺云拿利。他已为李城一队上阵47场，页献1入球2助攻。

杜费斯由国际米兰加盟皇家马德里。美联社

蒙加势将加盟曼城。法新社

蒙加去年以15岁271天之龄，首次代表李斯特城在英超上阵斗纽卡素。法新社

曼城将支付1250万镑

阿仙奴曾就签入这名神童，与李斯特城展开谈判。但根据《天空体育》的报道指，蒙加在阿仙奴对自己的兴趣更明确后，倾向加盟「枪手」，但阿仙奴不愿接受李斯特城的估值，最终放弃签入对方。曼城据报将会支付最高1250万镑。

皇马1730万镑签杜费斯

西甲方面，皇家马德里官宣今夏第四签，从国际米兰收购荷兰守将杜费斯，转会费为1730万镑；杜费斯与皇马签约4年。这名30岁荷兰国脚效力国际米兰5年，赢得两次意甲冠军，并助球队两度杀入欧联决赛，他成为摩连奴今夏第4个收购，球队早前已经签入干尼迪、贝拿度施华和古古列拿。