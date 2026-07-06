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世界杯2026｜高普同意执教德国 红牛要求足总支付赔偿金

足球世界
更新时间：06:13 2026-07-06 HKT
发布时间：06:13 2026-07-06 HKT

德国在世界杯32强不敌巴拉圭出局后，教头拿高士文请辞。前利物浦领队高普亲证同意接手，正与德国足总洽商。他目前正出任红牛全球足球总监，据报有股东希望向德国足总索偿。

高普势将接掌德国帅位。美联社
高普势将接掌德国帅位。美联社
拿高士文已经请辞。美联社
拿高士文已经请辞。美联社
德国今届于32强不敌巴拉圭出局。美联社
德国今届于32强不敌巴拉圭出局。美联社

「事情进展得相当快」

在世界杯担任评述的高普，在Magenta TV节目上亲自确认正与德国足总洽商：「是的，我可以确认这些谈判，事情进展得相当快。拿高士文已经辞职，德国足总正在物色继任人，过程中，他们与我接触了。」而意大利转会专家罗马诺形容，这次聘任已经接近完成，目前各方正就高普离开红牛的细节协调。

与红牛合约期至2029年

高普于2024年离开利物浦后，目前正出任红牛集团的全球足球总监，他表示：「我与红牛有约在身，非常享受这份工作。我通常会尊重合约，但我亦已表明有兴趣与德国足总谈判。我需要与老板谈一谈，我们已就此讨论过，我相信他不会阻拦我。我在红牛工作了19个月，理想情况是皆大欢喜。」

高普与红牛的合约期到2029年，根据《天空体育》的报道指，红牛内部部分人士对德国足总公开提及与高普谈判感到不满，红牛股东正坚持要求德国足总支付赔偿金；德国足总从未就任命国家队主帅支付过赔偿。

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