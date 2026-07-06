世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史

世界杯16强大战，巴西面对挪威上半场有古马尼斯12码被救出。挪威后有门将尼兰特力保不失，前线有夏兰特下半场梅开二度，巴西完场前有尼马射入12码，挪威仍以2：1击败「森巴兵团」晋级。挪威继续将队史在世界杯最佳成绩推前，他们8强对手将是稍后出场的英格兰和墨西哥的胜方。

挪威食诈糊 巴西12码宴客

两军上半场初段均有一次黄金机会。挪威入局较快，3分钟将皮球送入网窝，奥迪加特直线传予阿历山大索洛夫，后者传中予柏德列贝治第一时间射入；但旁证立即举旗示意，指传中的阿历山大索洛夫越位在先，入球无效。巴西方面，根夏10分钟在禁区内被基斯杜化艾查铲跌，球证第一时间指并没有12码。VAR指示球证到场边睇片后，球证改判巴西获得12码，但般奴古马雷斯的操刀，被挪威门将尼兰特救出。

巴西和挪威到上半场末段，再各有一次单刀机会。先是40分钟，奥迪加特在己队禁区边失控球，最终巴西的云尼斯奥斯祖利亚的窄位射门，被尼兰特用脚挡出。挪威到上半场补时3分钟，到奥迪加特有一记面对艾利臣的黄金机会，后者出迎够快封好位并挡到皮球。两军半场互交白卷。

安迪历单刀失机

59分钟，后备入替的安迪历上阵仅1分钟，便接应云尼斯奥斯的直线形成单刀，但他面对出迎的尼兰特射斜。巴西的攻势开始入肉，但无论是拉恩域陀的远射，还是古马雷斯的近射，均被尼兰特化解。

夏兰特楔赢加比尔开纪录

挪威之后有两记左路传中，但夏兰特均差一步未能接应。到79分钟，夏兰特终于为挪威打破僵局，他接应左路传中楔赢加比尔头槌顶破艾利臣十指关，助挪威领先1：0。夏兰特在90分钟再远射破门，攻入个人今届第7球，入球数目暂时比肩麦巴比和美斯。巴西补时获得12码，由尼马操刀中鹄但为时已晚，挪威最终以2：1击败巴西，8强对手将是英格兰和墨西哥的胜方。

尼马于67分钟后备上阵。美联社

夏兰特为挪威打开纪录。美联社

夏兰特与加比尔斗法。美联社

安迪历单刀射斜。美联社