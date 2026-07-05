世界杯2026｜委内瑞拉地震被困8天奇迹生还者属C朗球迷 C朗战世杯不忘行善送签名球衣慰问

正在世界杯为葡萄牙全力争标的队长C朗拿度（Cristiano Ronaldo），在百忙之中依然不忘发挥大爱精神！据葡萄牙媒体《球报》报道，一名在委内瑞拉大地震中被困废墟长达 8 天、最终奇迹获救的 44 岁灾民基尔（Hernan Gil），于周六收到了一份令他终生难忘的大礼，一件由C朗亲笔签名的葡萄牙国家队 7 号战衣。这项温暖人心的善举，再次彰显了C朗无私的人道关怀。

葡萄牙救援队用「Siuuu」确定求生意志

这宗奇迹发生在委内瑞拉。当地于 6 月 24 日遭遇两次 7 级以上强震，基尔不幸被困在坍塌建筑废墟下。幸运的是，赶赴当地的葡萄牙民防特种部队最先锁定了他的位置，并在挖掘时远距离为其输送食物和水，最终于 7 月 1 日成功将他救出。救援队成员玛丽亚向媒体透露，当时她向废墟下的基尔表明自己来自葡萄牙，没想到奄奄一息的基尔听到后，竟然立刻叫出C朗的名字！玛丽亚灵机一触大声问他：「那你知不知道C朗庆祝进球时是怎么叫的？」基尔随即用尽全力，隔著废墟高呼出C朗的经典口号：「Siuuuuuuuu——」！这声高呼不仅确定了他依然清醒，更激励了整支救援队。

葡使馆代表探望 赠球衣送暖

在基尔奇迹生还后，这段「Siu声救命」的佳话迅速传到了正在美国备战淘汰赛的C朗耳中。尽管世界杯赛程紧密，C朗得悉后毫不犹豫地抽空在一件国家队 7 号球衣上签名。葡萄牙大使馆代表于周六亲自前往医院探望基尔，并将这件珍贵的球衣送到他手中。这宗善举为饱受天灾折磨的灾民带来了极大鼓舞，更再次向全世界展示了C朗作为体坛领袖的非凡魅力与善心。在场外，C朗的善行永远值得掌声。