世界杯2026│英格兰相隔40年重返「上帝之手」伤心地 杜曹指并非复仇 哈利卡尼：做好准备﹗

英格兰在香港时间明早8时对东道主之一墨西哥，争取世界杯8强席位。今场于墨西哥首都墨西哥城的阿兹特克球场上演，英军在这个海拔高达2240米的高原球场有难忘回亿，他们对上一次到访是40年前的1986世界杯，遇上马勒当拿的「上帝之手」被阿根廷踢出局，如今重访伤心地，主教练杜曹指并非报复仇，队长兼前锋哈利卡尼就表示他们已准备好。(Now616、618、688台明早9:00直播)

86世杯遇「上帝之手」 相隔40年再次到访

今场于海拔2240米的阿兹特克球场上演，这个高海拔球场是英格兰的伤心地。英军对上一次到访此球场是1986年世界杯8强对阿根廷，被球王马勒当拿以「上帝之手」破网，后者还加上一记一扭五的的世纪金球，他们最终输1:2无缘晋级。三狮主教练杜曹表示那场经典大战大家记忆犹新：「每个人都会记得那场比赛，这个球场诞生了两个经典入球。」然而他续指今场不是复仇：「这是同一座球场，但不是同一个对手。就算是同一对手，说寻求复仇都没有意义，因为我们是来书写新篇章的。」

卡尼更担心墨西哥状态

对手墨西哥在今届世杯表现出色，分组赛至32强不单4场全胜，入8球兼没有失守，踢出具侵略性的足球。哈利卡尼指对比球场，他更担分墨西哥的状态：「墨西哥在小组赛全胜，又有主场之利，球迷全力打气，我们要严阵以待。今场比赛的气氛肯定会无比狂热，挑战来自各方面。」