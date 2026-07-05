世界杯2026│夏兰特谈再对加比尔 「我对他充满敬意」 指巴西劲有人口优势

今晚巴西与挪威在世界杯8强相遇，赛前最多人谈论是挪威前锋艾宁夏兰特再遇巴西中坚加比尔马加希斯，两人将英超赛场的角力画面带到世杯舞台。夏兰特提起加比尔时，直指他俩虽在场上针锋相对，但自己对他充满敬意，还认为巴西实力强劲，很大程度在于人口多。(Viu99、Now616、618台周一凌晨4:00直播)

夏兰特指对加比尔充满敬意

夏兰特与加比尔马加希斯近年在英超交手时，贡献不少名场面，包括今年4月英超次循环加比尔拉扯夏兰特，后者的长袖打底衫被扯烂，两人其后更头贴头斗牛，最终夏兰特的曼城主场赢2:1击败阿仙奴。两人今晚再次交手，是彼此于国际赛赛场首次交锋，夏兰特指自己与加比尔非仇人：「他的确是一名实力非常出色的优秀球员。他刚刚取得英超冠军，所以我对他充满敬意。」他续指其中坚拍档是连夺两年欧联的马昆奴斯哥利亚，门将艾利臣比加又取得所有赛事锦标，整支巴西都非常有竞争力，整条防线亦极度稳固。

巴西人口多成绩好

而夏兰特再进一步分析指，巴西实力出众很大程度因人口多：「巴西队坐拥2亿多人口供选拔，我知道不可一概而论，但当你有如意雄厚的人才储备时，队内自然有欧联冠军、英超冠军和其他世界上最顶尖的球员。」