Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│夏兰特谈再对加比尔 「我对他充满敬意」 指巴西劲有人口优势

足球世界
更新时间：15:18 2026-07-05 HKT
发布时间：15:18 2026-07-05 HKT

今晚巴西与挪威在世界杯8强相遇，赛前最多人谈论是挪威前锋艾宁夏兰特再遇巴西中坚加比尔马加希斯，两人将英超赛场的角力画面带到世杯舞台。夏兰特提起加比尔时，直指他俩虽在场上针锋相对，但自己对他充满敬意，还认为巴西实力强劲，很大程度在于人口多。(Viu99、Now616、618台周一凌晨4:00直播)

夏兰特指对加比尔充满敬意

夏兰特与加比尔马加希斯近年在英超交手时，贡献不少名场面，包括今年4月英超次循环加比尔拉扯夏兰特，后者的长袖打底衫被扯烂，两人其后更头贴头斗牛，最终夏兰特的曼城主场赢2:1击败阿仙奴。两人今晚再次交手，是彼此于国际赛赛场首次交锋，夏兰特指自己与加比尔非仇人：「他的确是一名实力非常出色的优秀球员。他刚刚取得英超冠军，所以我对他充满敬意。」他续指其中坚拍档是连夺两年欧联的马昆奴斯哥利亚，门将艾利臣比加又取得所有赛事锦标，整支巴西都非常有竞争力，整条防线亦极度稳固。

 

巴西人口多成绩好

而夏兰特再进一步分析指，巴西实力出众很大程度因人口多：「巴西队坐拥2亿多人口供选拔，我知道不可一概而论，但当你有如意雄厚的人才储备时，队内自然有欧联冠军、英超冠军和其他世界上最顶尖的球员。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
5小时前
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
02:58
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
社会
4小时前
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
00:53
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
影视圈
6小时前
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
2026-07-04 15:37 HKT
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
2026-07-04 15:06 HKT
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
影视圈
5小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
2026-07-04 15:30 HKT
康文署笋工推介！兼职带位员时薪达$70 中学学历即可申请 负责验票/派场刊
康文署笋工推介！兼职带位员时薪达$70 中学学历即可申请 负责验票/派场刊
生活百科
4小时前