英超｜乌加迪重创逼变阵！里奥费迪南促曼联收购皇马曹亚文尼

英超豪门曼联在今夏转会窗一波三折。随着乌拉圭防中乌加迪（Manuel Ugarte）在世界杯膝部韧带重创面临长期休战，红魔原本的卖人重组大计彻底泡汤 。眼见中场防线出现巨大真空，曼联传奇中坚里奥费迪南（Rio Ferdinand）终于忍不住在个人节目中公开「隔空拉客」，呼吁曼联必须不惜代价，先发制人抢下皇家马德里身价达 7,000 万镑(约7.24亿港元)的法国中场悍将曹亚文尼（Aurelien Tchouameni）。

里奥「望镜头」深情喊话：曼联先系你嘅归宿！

现年 26 岁的皇马中场曹亚文尼一直是豪门觊觎的目标，亦已进入曼联的引援雷达。里奥在最新一期节目中对着镜头发表「招降」宣言：「如果曹亚文尼有哪怕半点想离开皇马的苗头，曼联必须成为第一支上门敲门的球队！立刻签下他！」

随后里奥直接对球员喊话：「曹亚文尼，我知道我们私底下有过交流。兄弟，如果你真的想离开皇马，我们就是那家球会，曼联就是你的归宿！如果你想让这一切发生，打个电话吧！」

皇马或卖人套现 曼联急需防中补强

曼联早在 2022 年曹亚文尼效力摩纳哥时就曾全力追逐，可惜被皇马以 8,500 万镑(约8.8亿港元)截胡。如今，随著卡斯米路离队，加上乌加迪重创令套现大计泡汤，曼联急需在防中位置补强。虽然红魔几大机会签入阿特兰大中场艾达臣，但面对英超激战显然不够。

另一边厢，皇马目前正觊觎车路士身价高达1.2亿镑(12.4亿港元)的阿根廷中场安素费南迪斯（Enzo Fernandez）。外界深知银河舰队极可能需要透过出售曹亚文尼来筹集这笔天价资金。