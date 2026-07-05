世界杯2026｜巴西今晚斗挪威 问到会否特别招呼夏兰特 安察洛堤：加比尔可能仲熟过我

世界杯16强赛事，今晚有巴西撼挪威，赛前「森巴兵团」主帅安察洛堤受访被问及会不会特别和球员谈讨夏兰特时，安帅表示全世界对「魔人」的踢法再熟悉不过，亦会对他有所警惕和针对，并指阵中后卫如加比尔比他还熟悉夏兰特。

安察洛堤：夏兰特打法可能加比尔仲熟过我

巴西上场2:1险胜日本闯入16强，面对拥有神锋夏兰特的挪威，赛前巴西主教练安察洛堤被问及会否特别针对夏兰特时表示：「全世界对夏兰特再熟悉不过，我不需要特意去和球员了解他的风格，阵中不少球员也和他交手过无数次，如加比尔等可能比我还了解夏兰特，所以现在我们要专注于整场比赛的准备，当然也会制定一个克制夏兰特的战术。」实际上效力阿仙奴的加比尔经常会对上曼城时单防夏兰特，经验相当丰富。

提及到巴西的状态，安察洛堤则指球队还未到巅峰状态：「我认为目前巴西还没有达到最终的巅峰状态，大家在比赛的稳定性上依然有进步空间。不过事实证明，从第一场比赛开始到现在，球队的竞技水平正在呈现明显的阶梯式上升，并且依然在不断变好。」他亦提到挪威的攻守平衡，相信今场亦会打得相当激烈。

