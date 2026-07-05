Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│热刺有意斟介加普 利物浦想收7000万镑对标安东尼哥顿

足球世界
更新时间：13:25 2026-07-05 HKT
发布时间：13:25 2026-07-05 HKT

近期积极在转会市场扫货的热刺，最新目标是希望签下一位正选级别的左翼，相中了利物浦的加普(Cody Gakpo)。据报红军不会主动卖走这名荷兰锋将，但如果热刺真的接触会愿意接洽，并以安东尼哥顿加盟纽卡素的7000万镑转会费作参考，到价才会放人。

热刺希望签入正选级别的左翼

英国《每日邮报》透露，热刺处理完马迪奥斯费南迪斯和辛度东拿利的中场转会交易后，下一个目标是签入一位有正选级别实力的左翼，可以立即加强球队的边线力量，首选是利物浦的加普。后者去季英超虽然只入7球，但热刺主教练迪沙比欣赏其突破和把握力，内切入中路射门的踢法亦适合其战术风格，所以极具兴趣。

利物浦为加盟标价7000万镑

消息指加普本人从未向利物浦透露离队的意愿，红军亦不会主动放售他，但如果热刺真的报价，他们会愿意接洽。知怖人士透露，利物浦认为加普的级数与英格兰锋将安东尼哥顿相若，后者以7000万镑由纽卡素转投巴塞隆拿，他们以此作为参考，对加普同样标价7000万镑。由于热刺新球季没有欧战，他们为吸引具实力的球员加盟，不排除出高价签人。

加普上季于英超仅入7球。路透社
加普上季于英超仅入7球。路透社
加普上季于英超仅入7球。路透社
加普上季于英超仅入7球。路透社
利物浦为加普标价7000万镑。路透社
利物浦为加普标价7000万镑。路透社
利物浦为加普标价7000万镑。路透社
利物浦为加普标价7000万镑。路透社

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
4小时前
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
22小时前
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
社会
2小时前
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
00:53
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
影视圈
5小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
22小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
23小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
家居装修
8小时前
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
影视圈
4小时前
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
22小时前