英超│热刺有意斟介加普 利物浦想收7000万镑对标安东尼哥顿

近期积极在转会市场扫货的热刺，最新目标是希望签下一位正选级别的左翼，相中了利物浦的加普(Cody Gakpo)。据报红军不会主动卖走这名荷兰锋将，但如果热刺真的接触会愿意接洽，并以安东尼哥顿加盟纽卡素的7000万镑转会费作参考，到价才会放人。

热刺希望签入正选级别的左翼

英国《每日邮报》透露，热刺处理完马迪奥斯费南迪斯和辛度东拿利的中场转会交易后，下一个目标是签入一位有正选级别实力的左翼，可以立即加强球队的边线力量，首选是利物浦的加普。后者去季英超虽然只入7球，但热刺主教练迪沙比欣赏其突破和把握力，内切入中路射门的踢法亦适合其战术风格，所以极具兴趣。

利物浦为加盟标价7000万镑

消息指加普本人从未向利物浦透露离队的意愿，红军亦不会主动放售他，但如果热刺真的报价，他们会愿意接洽。知怖人士透露，利物浦认为加普的级数与英格兰锋将安东尼哥顿相若，后者以7000万镑由纽卡素转投巴塞隆拿，他们以此作为参考，对加普同样标价7000万镑。由于热刺新球季没有欧战，他们为吸引具实力的球员加盟，不排除出高价签人。

加普上季于英超仅入7球。路透社

加普上季于英超仅入7球。路透社

利物浦为加普标价7000万镑。路透社

利物浦为加普标价7000万镑。路透社