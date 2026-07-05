世界杯2026│禾仙夏有机会同美斯做队友 传国际迈亚密有意斟介

佛德角门将禾仙夏(Vozinha)日前完成梦想，在世界杯与阿根廷球王美斯(Lionel Messi)交手，如今有机会更进一步，与后者成为队友。据报美斯效力的国际迈亚密有意签下这位40岁老将，加强门将储备。

禾仙夏两次扑出美斯的射门

禾仙夏在今届世界杯爆红，4场赛事虽然失5球，但成功领军于分组赛赛和西班牙、乌拉圭和沙特阿拉伯，再在32强法定时间1:1和阿根廷，最终力战至加时才输波。这名40岁老将在比赛间曾封阻美斯的单刀射门，亦将他的快开罚球飞身扑走，赛后获这名巨星大赞实力非凡。

国际迈亚密有意签下禾仙夏 与美斯做队友

如今禾仙夏更有机会与美斯成为队友，据美国传媒报导其效力的国际迈亚密有意签下他，他们虽未正式接触禾仙夏，但鉴于球队目前3名门将的演出并不稳固，希望他加盟增加此位置的储备。再者禾仙夏与葡萄牙球队查维斯已经约满，回复自由身，国际迈亚密可以免转会费签下他，增加交易的可能性。此外，消息指西甲贝迪斯亦有意罗致他。