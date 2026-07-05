世界杯2026｜英格兰靠「伟哥」抗高原气候？ 杜曹大笑澄清：纯属谣言

世界杯 16 强淘汰赛爆出令人啼笑皆非的赛前小插曲！英格兰要移师墨西哥海拔高达 2,240 米的魔鬼主场阿兹特克体育场（Estadio Azteca），硬撼东道主墨西哥。面对稀薄空气带来的挑战，英国媒体日前传出英格兰球员将服食「伟哥」来扩张肺部血管、对抗高原反应！英军主帅杜曹（Thomas Tuchel）在赛前记者会上大笑辟谣，直指这项传闻完全是不折不扣的谣言！

传三狮军有「伟哥战术」

阿兹特克体育场以空气稀薄、对客队球员体能极具毁灭性而闻名。由于世界反兴奋剂组织未将俗称「伟哥」的「西地那非」列为禁药，英国媒体传出三狮军为了帮助球员适应，队医将会分发「伟哥」，利用其扩张血管、促进血液循环及氧气输送的医学特性来对抗高原反应。在赛前记者会上，英格兰领队杜曹被记者追问是否真的有「伟哥战术」时，杜曹以大笑回应，并澄清：「我都没有收到过这个消息，这完全不是真的！」

杜曹：无法物理适应，只能用意志克服

虽然「伟哥」一事纯属子虚乌有，但高海拔带来的生理考验却是实实在在。杜曹坦言，自己在抵达墨西哥城后就已切身体会到高原反应的威力：「我感受到了，甚至在不训练时也是如此。我在酒店房里感到了轻微头痛，晚上睡眠也比之前要差。」杜曹指出，球员在首课训练的前几分钟也感到呼吸困难，但已逐渐学会应对：「要让身体在几天内完全适应是不可能的，但我们提前一天来到这里，就是为了让大家在热身前有亲身体验。墨西哥非常擅长在主场利用高海拔进行极具侵略性的开局，开赛首 15 至 20 分钟对我们将是最艰难的，只要能顶过去，我们就会进入佳境。」