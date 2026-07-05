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世界杯2026｜加拿大主帅马殊「阿Q」言论成笑柄 吞三蛋出局竟说：「宁做自己不做赢方」

足球世界
更新时间：11:16 2026-07-05 HKT
发布时间：11:16 2026-07-05 HKT

美加墨世界杯 16 强淘汰赛，东道主加拿大以 0:3 惨败给摩洛哥出局。然而，赛后最抢镜的却是加拿大教练马殊（Jesse Marsch），他在赛后接受访问时发表令人目瞪口呆的阿Q式言论，声称「宁愿做加拿大，也不想成为赢波晋级的摩洛哥！」这番脱离现实的奇葩言论随即在社交平台疯传，引来全球网民排山倒海的无情嘲讽。

马殊：宁愿是我们而不是他们！

今仗加拿大被实力高一档的摩洛哥全场压制，最终以 0:3 惨败。然而，52 岁的马殊在赛后却显得极度自我感觉良好，他说：「我们的球迷能为这样的一支球队大声欢呼，是多么荣幸！我们主动进攻，不踢消极防守，展现出我们可以变得更好。但我必须说，我宁愿是我们，而不是他们（摩洛哥）！尽管摩洛哥很优秀，但我更想成为我们！」马殊最后还补上一句：「我真的很为球员感到骄傲，我感谢加拿大！」

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网民：他每次拿麦克风都在秀下限

这番言论随即在社交平台「X」上引发恶搞，大批球迷涌入评论区对他展开狂轰。一名网民震惊地写道：「我听过很多教练输波后的愚蠢言论，但没有任何一句能与马殊的『宁愿做我们』相提并论，我的大脑甚至无法处理这逻辑。」另一位球迷则一针见血地指出比数：「『我宁愿是我们』？但大佬，你被人横扫 3:0 。」又有美国球迷趁机对这位美籍教头落井下石：「能吊销他的护照，让他永远留在加拿大吗？」

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