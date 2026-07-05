世界杯2026｜麦巴比一箭定江山挫巴拉圭晋级 明言：对手踢烂仔波我哋用同样方式回应

世界杯16强法国以1:0力克巴拉圭晋级16强，然而比赛过程却引争议，事关巴拉圭今战使用「暗黑兵法」，全场用激烈的身体对抗应战，赢波后麦巴比受访指对手打「烂仔波」，球队用回相同的方向对付他们并击败他们。

麦巴比：对手以为我们只会优雅波 但要踢得脏我们都会

法国今场对巴拉圭陷入一场埋身肉膊战，最终凭麦巴比攻入一球12码以1:0击败巴拉圭，麦巴比赛后受访表示早已预料到会面对怎样的比赛，而我们也打出了适当的应对手法，更指出若需要弄脏手我们也会把手弄脏，他亦直指：「他们以为我们身穿西装来踢波，以为我们只踢华丽波同传控，但我们也懂「烂仔波」，我们亦做到最后亦赢了。」

麦巴比亦表示每支球队也有他们的风格，足球并没有分对错，他说：「这是他们的踢波方式，每支球队都有自己最擅长的方法式，足球没什么好坏的踢法，只有一样就是赢波。」而提到8强面对摩洛哥，麦巴比则表示对手是一支优秀队伍，很高兴可以和他们对上，目前优先恢复体力。

