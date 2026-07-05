世界杯2026│巴拉圭「踢人唔踢波」 传球54%成功创新低 13次犯规0黄牌惹批评

法国1:0击败巴拉圭的焦点，落在球证执法水平和后者的「暗黑踢法」上。巴拉圭今仗「踢人唔踢波」，不停犯规打断法国的进攻节奏，还屡次挑衅法国球员希望令他们失控，整场比赛其传球成功率低至54%，创世界杯淘汰赛新低。然而巴拉圭13次碍眼的拦截居然没有换取黄牌，高卢雄鸡反而有3人领黄，球圈人士纷纷批评球证和巴拉圭。

巴拉圭0黄 法国3黄惹争议

巴拉圭甫开赛即不停以小动作对付法国球员，拦截硬朗组常埋身肉搏。当他们于70分钟输12码落后下，踢法「升级」拦截更凶狠，还多次挑衅高卢雄鸡战将，马迪亚斯加拉萨更试过从后铰剪脚扫跌基利安麦巴比，整场共有13次犯规，多次相当碍眼，但来自哈萨克的球证坦达舒夫没有向他们出示黄牌及红牌，反而他向3名法国战将派黄牌，赛后惹来争议。

巴拉圭多项数据「唔踢波」

而巴拉圭「踢人唔踢波」的暗黑踢法，在统计数字反映。他们全场5次起脚，没有中目标攻门，预计入球值(xG)只有0.15，比法国的1.36少得见。其控球率亦只有24%，183次传送只有99次成功，传球成功率仅54%，是1966年界杯有相关统计以来新低。他们靠不停犯规才能将比赛悬念保持到最后，前德国中场希斯佩加不齿道：「我在比赛前对他们充满敬意，现在几乎毫无尊重。他们的行为比起可耻更糟糕。」

名将齐炮轰巴拉圭踢法粗劣

一代神锋伊巴谦莫域就指自己自己在场上会还击，至少领取4、5张红牌。前英格兰门将祖赫特更称：「这支巴拉圭简直是耻辱。如果我的队友那样踢，我会把他们直接拉下场。我永远不想以邵种方式赢得比赛。球证今场也同样是一种耻辱。」值得一提，巴拉圭没有球员在90分钟领黄，但加拉萨于赛后围堵球证表达不满，最终才取得黄牌。