世界杯2026｜巴拉圭门将基尔承认踢烂仔波 「波可过，人不能过！」

美加墨世界杯32强淘汰赛巴拉圭对法国，巴拉圭在场上极具杀伤力、甚至被法国投诉为「肮脏」的超粗野防守，成为全场焦点。巴拉圭门将奥兰度基尔（Orlando Gil）赛后非但没有否认踢「烂仔波」的指控，反而极具挑衅性地承认强硬与身体对抗就是球队的灵魂，更抛出金句：「我们就是这风格，波可以过，人绝对不能过！」

相关新关：世界杯2026｜16强最强戏码葡萄牙对西班牙 一文睇清16强至决赛开波时间及电视直播资料

大巴铁桶阵加粗野拦截 法军痛斥「肮脏」

面对实力超班的法国，巴拉圭由开赛第一分钟起便实施「铁桶阵」，辅以大量游走在红黄牌边缘的超粗野拦截。多名法国队员包括王牌基利安麦巴比（Kylian Mbappe）在内频频被踢倒，令法国赛后怒轰巴拉圭的踢法极度「粗暴」且战术「肮脏」。对此，全场表现神勇的基尔显得不以为然：「法国队抱怨我们粗野？那我们能怎么办？巴拉圭向来就是这样。从第一分钟开始，我们就要在场上展现存在感，让对方感受到强硬，在我们的防线，球可以过去，但人绝对不能过！」

12码成胜负关键 祝贺麦巴比遭「无视」

基尔今仗高筑神盾，并在尾段连续两度扑出麦巴比的近射。他感叹，如果不是下半场那记致命的 12 码，巴拉圭本可以改写历史、将比赛拖入加时。有趣的是，完场哨响后，基尔曾主动走向麦巴比试图祝贺对方并伸手示意，却惨遭这位法国巨星无视。对此，基尔大方表示：「我只是想去祝贺他，没有别的意思。他没理我也没关系，法国确实是今届夺冠大热。」