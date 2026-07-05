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世界杯2026｜法国冷静应对巴拉圭「暗黑艺术」 球证执法被批评

足球世界
更新时间：07:52 2026-07-05 HKT
发布时间：07:52 2026-07-05 HKT

法国今晨以1：0击败巴拉圭，晋身世界杯8强将斗摩洛哥。巴拉圭上半场凭出色的防守，令法国陷入苦哉。但麦巴比为法国打开纪录后，巴拉圭的拦截愈来愈狠，球证没有及时阻止惹来批评。

巴拉圭上半场凭出色的防守组织，守和法国。巴拉圭今场小动作多，但球证的容忍度极高，在没有控制下巴拉圭的拦截更见狠辣，特别是在70分钟失守之后。

桑卡沙利斯「碧咸式报复」没被罚牌

巴拉圭被判12码后，围在12码点与球证理论，其中古斯达禾韦拿斯基斯更破坏12码点的草皮，试图影响法国操刀。麦巴比照样射入12码，巴拉圭之后的拦截变得更粗野，安达斯古巴斯在中场线附近扫低拉比奥特没有黄牌；两军在下半场补水暂停时有冲突。之后到78分钟，麦巴比撞跌桑卡沙利斯，后者倒地后使出「碧咸式报复」，但球证没有出示黄或红牌。

米卡李察士、祖赫特：巴拉圭「令人不齿」

《BBC》记者形容巴拉圭今场使出「暗黑艺术」，但法国球员始终保持冷静，例如麦巴比在完场前，在角球旗附近力保控球权，但巴拉圭的马迪亚斯加拉萨从后铰剪脚一扫，麦巴比只是苦笑回应。到球证吹起完场哨声，麦巴比无视巴拉圭门将基尔的握手，与法国球迷大喊庆祝。今场巴拉圭没有球员被罚黄牌，他们唯一的黄牌是赛后其中一名教练与法国职球员争执时被出示。为《BBC》担任嘉宾的米卡李察士和祖赫特等，均批评巴拉圭球员的行为「令人不齿」。

球证没有及时控制场上局面，亦成为被批评的对象。他另一个备受批评的判决，是法国的迪斯亚杜伊在禁区内面对3人夹击，明显地被巴拉圭球员踢跌，但没有表示。他需要VAR提示后，才到场边睇片，推翻自己的判决，判法国获得12码。最终法国凭麦巴比操刀这记12码中鹄，以1：0击败巴拉圭。

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