世界杯2026｜麦巴比一箭定江山 法国苦战挫巴拉圭 8强斗摩洛哥

法国于世界杯16强面对巴拉圭，在摄氏38度高温下作战。法国面对对手出色的防守，凭麦巴比射入12码，以1：0击败巴拉圭。法国的8强对手将是摩洛哥。

今场两军在高温下作赛。美联社

上半场零中龙 淘汰赛史上第3次

这场16强赛事在美国费城举行，赛前一度指有机会因为雷暴延迟。球赛最终准时开波，但两军在摄氏38度高温下作赛。法国一如所料地控制战局，但面对巴拉圭出色的防守无从入手。法国上半场有80.5%的控球率，但预期入球值（xG）仅得0.15，5次射门但没有中目标。

今场上半场两军均没有中目标埋门，是自1966年后第3次在淘汰赛阶段上半场埋门零中龙；另外两次是1990年决赛德国斗阿根廷，以及2006年8强巴西斗法国。

法国上半场强攻不果。美联社

麦巴比在禁区内与对手争位后跌倒。美联社

两军半场踢成0：0，下半场场内气温上升至摄氏39度。法国继续强攻，51分钟，迈治兰大脚踢上前，麦巴比形成单刀之势，虽然他在控球过程中犯手球，但球证没有吹停，最终巴拉圭守将桑卡沙利斯赶到快一步笃走皮球。古亚迪奥干尼54分钟的远射，则被巴拉圭门将奥兰度基尔飞扑托出底线。

杜伊搏到12码 麦巴比操刀中鹄

65分钟，法国的迪斯亚杜伊在禁区内面对3人夹击，被巴拉圭球员踢跌。VAR随后提示球证到场边睇片，球证判法国获得12码。巴拉圭球员在12码点与球证理论，其中古斯达禾韦拿斯基斯用脚破坏12码点的草皮。但这一轮干扰没有影响麦巴比，他操刀中鹄助法国于70分钟领先1：0。这是麦巴比今届第7个入球。

力求追平的巴拉圭在进攻上没太大的板斧，只是踢法更见狠辣，但球证的容忍度颇高，安达斯古巴斯和桑卡沙利斯的犯规均没被罚黄牌。巴拉圭于89分钟有马里斯奥柏度在禁区外施射，但被迈治兰轻松接实。今场补时长达10分钟，法国在97分钟有麦巴比连环射门，被巴拉圭门将连环救到。法国仍以1：0击败巴拉圭晋级8强，将与摩洛哥争入4强。