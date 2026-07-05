世界杯2026｜比锡达斯势1700万镑签杜沙特　阿仙奴锋线料再有人离队

根据《天空体育》，比锡达斯已与阿仙奴达成协议，将以2000万欧元签入杜沙特。

31岁杜沙特目前正随比利时出战世界杯，报道指阿仙奴将先收取1540万镑转会费，另设170万镑浮动条款。杜沙特于2023年由白礼顿转投阿仙奴，是球队去季夺得英超冠军的一员；他为阿仙奴上阵174场，贡献36入球34次助攻，原本与阿仙奴的合约尚余1年。

杜沙特势将转投比锡达斯。美联社

杜沙特正随比利时出战世界杯。美联社

阿仙奴愿卖捷西斯、马天尼利

除了杜沙特外，加比尔捷西斯及马天尼利的合约同样只余1年，其中阿仙奴有与马天尼利续约1年的选项。据报阿仙奴愿意就出售上述球员听取报价，但不会低价放人，其中捷西斯的叫价约为1800万至2000万镑。

费伦巴治850镑签艾基

另外，曼城的尼敦艾基将转会费伦巴治，转会费为850万镑。报道指费伦巴治将先支付700万镑，另加150万镑浮动条款。31岁的艾基于2020年夏天以4100万镑由般尼茅夫加盟曼城，原本与曼城的合约同样只余1年。艾基效力曼城6年间，曾协助球队赢得4次英超冠军、1次欧联冠军、2次英格兰足总杯及2次英格兰联赛杯。

费伦巴治850镑签尼敦艾基。美联社