世界杯2026｜英格兰抵墨西哥被主场球迷「招呼」　逾百防暴警驻守酒店戒备

英格兰将于世界杯16强硬撼东道主墨西哥，球队抵达下榻酒店时被大批主场球迷喝倒采，当局出动逾100名身穿避弹衣的防暴警察，驻守酒店维持秩序。

数百名球迷聚集酒店外

英格兰原本希望对外保密入住酒店位置，原因是墨西哥球迷日前曾在厄瓜多尔32强赛前，于厄瓜多尔入住的酒店外利用扩音器、响号及电单车噪音骚扰球员休息。不过，当英格兰乘坐旅游巴抵达酒店时，已有数百名球迷聚集现场，不少人报以嘘声，亦有人高呼「Mexico」。

但由于厄瓜多尔足总曾经因为球队被骚扰而投诉，如今在英格兰入住的酒店外已加强保安。此外，由于墨西哥击败厄瓜多尔后的庆祝活动中，有4人丧生，城内保安亦有所提升。

防暴警察在英格兰下榻的酒店外戒备。路透社

数百名球迷在酒店外聚集。路透社

英格兰队巴抵达。路透社

球赛或受闪电影响

英格兰将于香港时间周一早上，在墨西哥城阿兹特克球场与墨西哥争夺8强席位。由于当地天气预测有暴风雨，FIFA曾考虑提早开波，但由于两军均反对在开赛不足48小时前更改比赛时间，令球赛维持原定时间开波。《天空体育》引述FIFA最新的专业风暴监测数据，显示该战开波前约4小时仍有严重闪电风险，但其后会迅速消散。

根据FIFA规定，若球场6英里范围内出现闪电，赛事将即时暂停，以保障球员和观众的安全，只有在持续30分钟没有闪电出现后，赛事方可继续进行。