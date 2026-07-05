世界杯2026｜奥拿希梅开二度 摩洛哥三蛋赠加拿大晋8强

世界杯16强展开，东道主加拿大面对摩洛哥，后者有奥拿希梅开二度。最终摩洛哥以3：0淘汰加拿大，8强对手将是法国和巴拉圭的胜方。

加拿大入局较快，11分钟，接应的奥奴华斯尔控球顺势转身，他随即起脚被出迎的门将耶辛尼保奴挡走。摩洛哥到29分钟才有第一脚射门中目标，苏菲安尼拉希美的远射被加拿大门将基派奥没收。

摩洛哥的沙巴利于22分钟退下火线。美联社

两军上半场战情胶著。美联社

夏基美与对手争执，需要球证奥利华拉开。美联社

两军上半场合共领6面黄牌，攻门仅得5次。美联社

上半场黄牌比攻门多

之后战情胶著，上半场比起攻门，更多的是黄牌数字。两军于上半场合共5次攻门，但加拿大15次犯规下共有2人被罚黄牌，摩洛哥虽仅得6次犯规，但就有4人被球证奥利华出示黄牌。两军半场共有6张黄牌，是世界杯淘汰赛史上第2次；对上一次是2006年巴西斗加纳。

奥拿希为摩洛哥射成2：0。美联社

奥拿希个人梅开二度。美联社

东道主加拿大16强止步。美联社

摩洛哥的8强对手是法国和巴拉圭的胜方。美联社

摩洛哥50分钟打破僵局

两军半场互交白卷，摩洛哥于50分钟打破僵局。来自一次右路罚球，夏基美地波传予禁区顶的奥拿希，后者无人看管下第一时间射门破网，助摩洛哥领先1：0。但加拿大的攻门威胁有限，较有机会的攻势来自对手夏基美和门将保奴的误会，险些被加拿大的施利拿连后上偷鸡成功，但保奴快一步先将皮球大脚解围，慢半步的拿连因侵犯门将被罚黄牌。

摩洛哥于82分钟凭一次反击拉开比数，巴谦戴亚斯接应直线后杀入禁区，右脚一扣后传予后上的奥拿希，后者再次第一时间射门破网，个人梅开二度，助摩洛哥以2：0领先。摩洛哥再凭苏菲安尼拉希美于98分钟埋斋，最终以3：0击败加拿大，他们的8强对手将是法国和巴拉圭的胜方。