C朗拿度｜走出「短命帅」阴霾 普斯迪高古接掌艾纳斯联手C朗开创「新篇章」

沙特豪门艾纳斯（Al-Nassr）官方宣布委任澳洲籍名帅普斯迪高古（Ange Postecoglou）为球队新任主教练，双方签下一纸为期两年的合约。这位目前正为英国电视台 ITV 担任世界杯评述员的主帅，将接替带领球队夺得上季沙特超冠军的佐治捷西斯（Jorge Jesus），并与葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）携手合作，迎接执教生涯的全新挑战。

签约艾纳斯两年

艾纳斯在官方社交平台以「新篇章」为题发文欢迎新帅：「这是一个新的篇章！普斯迪高古先生正式成为艾纳斯一队的主教练，合约为期两个赛季。」这项任命对于普斯迪高古而言，无疑是一次重新证明自己的黄金机会。八个多月前，他经历了执教生涯最黑暗的时刻，在接掌英超球会诺定咸森林仅短短39天、领军8场未尝一胜后，便遭到高层无情解雇。

领军森林39天被炒

回忆起在森林的「短命」执教经历，普斯迪高古仍心有余悸，形容过程「极度残酷」：「当时我在教练室，他们在赛后立刻就解雇了我。我连记者会都未开，传媒就已经收到风声。我只想尽快离开球场，以免做出让自己后悔的事，但所有道路都被封锁了。当我驾车离开时，在红绿灯前塞了15分钟，车外有车路士球迷对我冷嘲热讽，森林球迷的态度也好不到哪里去，然后竟然还有小孩子走过来要求和我自拍，那感觉真的很煎熬。」

压倒马天尼斯夺帅位

尽管在森林遭遇滑铁卢，但普斯迪高古过往亮丽的夺冠履历，依然让他在这次帅位竞争中，击退了现任葡萄牙国家队主帅马天尼斯（Roberto Martinez）等强敌。他曾带领苏超班霸些路迪达成「三冠王」霸业；去年更率领热刺在欧霸杯决赛击败曼联，成功终结该伦敦球会长年的「无冠魔咒」。

如今，普斯迪高古正式重返教练席。艾纳斯阵中星光熠熠，除了坐拥超级巨星C朗拿度外，球队更肩负著卫冕沙特超联赛冠军的重任。球迷将拭目以待，看看这位崇尚进攻足球的澳洲名帅，能否在沙特赛场洗颓风，带领C朗及一众球星再创辉煌，写下成功的「新篇章」。