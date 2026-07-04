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世界杯2026｜大极虎分组出局惹民愤 南韩足总发道歉声明 启动新帅海选

足球世界
更新时间：18:15 2026-07-04 HKT
发布时间：18:15 2026-07-04 HKT

南韩在美加墨世界杯分组耻辱出局，主帅洪明甫引咎辞职，事件在南韩国内引发了狂风暴雨般的舆论声讨 。面对全国球迷的滔天怒火，南韩足总（KFA）终于在昨日（3日）正式发表官方道歉声明，向全体国民致以最真诚的歉意，并承诺将深刻反省、重新规划南韩足球的未来 。同时，足协亦正式启动了下一任国家队主教练的选任程序，并透露了因会长职位空缺而即将展开的会长大选安排 。

足协官方发表「致球迷信」

南韩足协在声明中表示：「对于南韩在本届 2026 年世界杯上未能取得符合期待的成绩，让大家感到失望，我们在此表示真诚的歉意。我们将以本届大赛的失败为教训，进行深刻反省和自我审视 。」对于近日国内媒体铺天盖地的爆料与指责，足协特别澄清：「近期一些未经确认的爆料新闻的推测性报道，完全不符合事实 。足协承诺会虚心倾听批评，守护足球的纯粹性 。」

新帅海选展开 首要确保国家队稳定

随著洪明甫的下课，南韩队目前群龙无首。足协透露，「战力强化委员会」已于昨日（3日）召开会议，就下一任主教练的选拔方向达成共识 。委员会强调，寻找新帅将以「确保国家队运营稳定」为最优先考虑，以确保大军能心无旁鹜地备战亚洲杯 。后续会议将加紧进行，以避免对下半年即将展开的国家队 A 级国际赛事日程造成任何负面影响 。

会长空缺60日内须举行大选

除了国家队帅位，南韩足总高层亦将面临大洗牌 。根据协会章程，目前会长职位出现空缺，必须在 60 日内依法举行新一届会长选举 。足总强调，整个选举制度将严格遵守协会章程，并确保不会与上级机构国际足协（FIFA）以及大韩体育会的章程产生冲突 。

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