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世界杯2026预告｜16强今晚开波加拿大撼摩洛哥打头阵 法国斗巴拉圭最强之矛势破巴国严防

足球世界
更新时间：17:08 2026-07-04 HKT
发布时间：17:08 2026-07-04 HKT

世界杯16强今晚揭开序幕，首战就由东道主之一的加拿大，对上刚在32强淘汰荷兰士气正旺的摩洛哥；另外有进攻能力强悍的法国，将对上防守强硬的巴拉圭，最强之矛对上最强之盾。

摩洛哥来势汹汹望直取加拿大晋级

作为东道主之一的加拿大，今届世界杯首闯淘汰赛即入16强，对球队和支持者而言，相信已经收货，16强更要面对北非劲旅、世界排名第7的摩洛哥，摩军上仗在32强中互射12码淘汰欧洲传统劲荷兰，全队士气正盛，对于「枫叶国」而言今场必然会是一场硬仗，而摩洛哥相信也会全力出击，力争法定时间内解决争取更多时间休息备战。

加拿大vs摩洛哥
开赛时间：深夜1:00
直播：ViuTV 99、NowTV 616、618、688

法国硬撼巴拉圭 可怕火力势破巴国

巴拉圭32强在法定时间以1:1逼和德国，拖入加时更以12码分胜负，最终爆大冷淘汰德国，成为今届最大黑马之一，而以防守著称的巴拉圭，今轮面对的是进攻性极强的法国，目前「高卢雄鸡」在有麦巴比、丹比利等锋将下，四战都至少入到3球，今战最强之矛相信亦会正面猛攻，势直取巴拉圭晋级。

巴拉圭vs法国
开赛时间：深夜5:00
直播：NowTV 616、618、688
 

世界杯淘汰赛晋级图

 

各场赛事开波时间及直播资料

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