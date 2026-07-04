Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026预告｜16强今晚开波加拿大撼摩洛哥响头炮 法国斗巴拉圭最强之矛势破巴国严防

足球世界
更新时间：17:08 2026-07-04 HKT
发布时间：17:08 2026-07-04 HKT

世界杯16强今晚揭开序幕，首战就由东道主之一的加拿大，对上刚在32强淘汰荷兰士气正旺的摩洛哥；另外有进攻能力强捍的法国，将对上防守强硬的巴拉走，最强之矛对上最强之盾。

摩洛哥来势汹汹望直取加拿大晋级

作为东道主之一的加拿大，今届世界杯首闯淘汰赛即入16强，对球队和支持者而言，相信已可以接受，16强更要面对北非劲旅，世界排名第7的摩洛哥，加上摩洛哥才刚在32强中互射12码淘汰欧洲传统劲荷兰士气正盛，对于「枫叶国」而言今场必然会是一场硬仗，而摩洛哥相信也会全力出击，力争法定时间内解决争取更多时间休息备战。

加拿大vs摩洛哥
开赛时间：深夜1:00
直播：ViuTV 99、NowTV 616、618、688

法国硬撼巴拉圭 可怕火力势破巴国

巴拉圭32强在法定时间以1:1逼和德国，拖入加时更写以12码分胜负，最终更大爆冷淘汰德国，成为今届最大黑马之一，而以防守著称的巴拉圭，今轮面对的是进攻性极强的法国，目前「高卢雄鸡」在有麦巴比、丹比利等锋将下，四战都至少入到3球，今战最强之矛相信亦会正面猛攻，势直取巴拉圭晋级。

巴拉圭vs法国
开赛时间：深夜5:00
直播：NowTV 616、618、688
 

世界杯淘汰赛晋级图

 

各场赛事开波时间及直播资料

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
09:39
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
影视圈
2小时前
天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪
社会
11小时前
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
02:28
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
影视圈
5小时前
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
2小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
8小时前
16强最强戏码葡萄牙对西班牙。
世界杯2026｜16强最强戏码葡萄牙对西班牙 一文睇清16强至决赛开波时间及电视直播资料
足球世界
6小时前
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
佛得角本届世界杯表现震惊全球，32强对战阿根廷虽败犹荣。路透社
世界杯2026｜阿根廷两度遭迫和加时始险胜 佛得角驻华大使：感谢中国
即时国际
5小时前
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
影视圈
3小时前
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
影视圈
23小时前