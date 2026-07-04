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世界杯2026｜佛得角奇兵卡巴尔轰入「最佳金球」 观众席拥吻女友泡制今届最浪漫一幕

足球世界
更新时间：15:24 2026-07-04 HKT
发布时间：15:24 2026-07-04 HKT

卫冕冠军阿根廷加时 3:2击败佛得角 惊险晋级 16 强 ，但全场最耀眼的光芒却被非洲黑马佛得角夺去，阵中 23 岁的后卫薛尼卡巴尔（Sidny Lopes Cabral）在加时赛下半场轰入一记技惊四座、被誉为「本届世界杯最佳」的超级弧线球 ！入球后，他更兴奋地直接狂奔冲向观众席，在数万人见证下与女友深情拥吻，泡制出今届美加墨世界杯最温馨浪漫的一幕。

点击观看片段

佛得角23岁土超后卫一战封神

这记惊天进球出现在加时赛下半场，当时阿根廷领先 2:1 。眼见这支非洲岛国球队的体能已近极限，效力土超特拉布宗的卡巴尔突然挺身而出。他在左路带球内切，利用对手防守球员的身体阻挡了门将达米安马天尼斯(Damian Martínez)的视线，起脚拉出一记极具视觉震撼的致命弧线球 ！皮球划过完美轨迹直飞龙门右上角破网，协助佛得角一度扳平 2:2。！

今届最浪漫一幕

进球后的卡巴尔陷入疯狂，他没有在场内庆祝，反而跑到观众席，在围栏旁深情等待他的女友走上前与他紧紧相拥。担任评述员的名宿胡礼笑言：「这家伙简直是浪漫极了！我感觉在他的女友给他拥抱之前，他根本不想走回球场继续比赛！」卡巴尔数年前仅在德国第五级别业余联赛打滚，如今却在世界杯舞台攻破卫冕冠军大门，泡制完美逆袭 。虽然佛得角最终以 2:3 遗憾落败 ，但两度落后下两度扳平阿根廷，虽败犹荣；而卡巴尔与女友深情一拥，亦注定成为今届世界杯最温馨一幕 。

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