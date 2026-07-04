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世界杯2026｜阿根廷3:2险胜佛得角 美斯指早料比赛过程艰难 冇人会白送淘汰赛

足球世界
更新时间：14:15 2026-07-04 HKT
发布时间：14:15 2026-07-04 HKT

世界杯32强世界第一的阿根廷对上世界排名67的佛得角，但过程却未像外界想像的压倒性胜利，赛后美斯受访指已预料到比赛过程艰难，毕竟佛得角连和西班牙和乌拉圭，并指没有人会白送淘汰赛。

美斯：佛得角逼和西班牙、乌拉圭非偶然 早料是硬仗

今战阿根廷对上低自己66位的佛得角陷入硬仗，赛后美斯表示：「老实讲，我们早已预料到今场会是一场硬仗，他们之前连续逼和西班牙和乌拉圭并非偶然。」提到比赛在先领先下遭到逼和，美斯坦言本以为可以在先开记录后控制比赛节奏，但结果却完全相反，对手亦成功把握到球队失误而导致失波。

美斯亦再次重申他们早已知比赛会很艰难，并指出：「这是一场淘汰赛，没有人会将它白送给对手，有些人可能会因为某些名字而低估某些球队，但我们知道这场比赛不会轻松，这也正是今届世界杯的特别之处，许多球队的实力相当接近。」美斯最后表示现在最重要的是休息，并要针对今天犯的不少错误去改正。
 

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