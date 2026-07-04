世界杯2026｜铁血队长美斯被撞至额头肿起 敷冰坚持踢足 120 分钟

卫冕冠军阿根廷在 32 强加时 3:2 险胜非洲黑马佛得角，39 岁的队长美斯（Lionel Messi）付出了破相的惨痛代价！美斯在常规时间尾段一次突破中跌倒，惨遭对手的膝部重重「轰」中头部。额头当场肿起像一只鸡蛋，泛起一片瘀青，但他坚持敷冰打完 120 分钟，以钢铁意志带领阿根廷惊险杀入 16 强！

惨遭膝撞额头肿起

今仗正选上阵的美斯开赛不久便先开纪录，射入他今届的第 7 个入球。然而，随著佛得角疯狂反扑，阿根廷陷入苦战。常规时间临完场前，美斯带球突破时被对方后卫侵犯跌倒，失去平衡倒地时，他的头部狠狠撞向了佛得角球员的膝部。美斯随即痛苦倒地，起立后其额头已经肿起到像大只鸡蛋大，并出现大片黑青色瘀伤。

为了卫冕之旅，美斯拒绝在关键时刻退下火线。美斯在场边用冰袋敷额头简单处理后，坚持踢满完加时 30 分钟。

赛后敷冰受访：没有轻松的比赛

完场后，额头肿起的美斯一边敷著冰袋，一边在场边接受访问 。他感叹这场苦战完全在预料之中：「我们赛前就知道这会是一场极其艰难的比赛。这支球队能逼和西班牙和乌拉圭，绝对不是偶然 。射入第一球后我们失去了控球权，防线退得太深，这是一场非常复杂的比赛。」

美斯强调：「这是淘汰赛，没有人会免费送你胜利。有些人可能会因为对手的名字不够响亮而低估他们，但世界杯上绝对没有容易的比赛。」美斯「撞到头肿」仍力战到底，再次展现了铁血领袖风范。