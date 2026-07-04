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世界杯2026｜16强最强戏码葡萄牙对西班牙 一文睇清16强至决赛开波时间及电视直播资料

足球世界
更新时间：11:33 2026-07-04 HKT
发布时间：11:33 2026-07-04 HKT

 美加墨世界杯经过约三星期的激战后，首轮淘汰赛32强已经完成，德国、荷兰两支夺标热门出局，而上届冠、亚军阿根廷和法国，以及夺标热门西班牙、巴西和葡萄牙等都顺利过关晋级16强。16强大战今晚马上展开，由东道主之一的加拿大打头阵出战摩洛哥。而16强的焦点戏码肯定是由C朗拿度领军的葡萄牙，硬撼有巴塞隆拿超新星拉明耶马助阵的西班牙。本报特别整理16强至决赛所有赛事的开赛时间以及电视直播，以方便球迷们追看比赛。

世界杯淘汰赛晋级图

 

各场赛事开波时间及直播资料

世界杯16强赛事今晚(周六)马上展开，由加拿大对摩洛哥，前者虽属东道主，但对手摩洛哥乃上届世界杯殿军，兼且于32强淘汰夺标热门之一的荷兰，加拿大要再创历史晋级8强不易。同日还有法国对巴拉圭，法国以全胜姿态，4战入13球失3球的强势晋级16强，巴拉圭恐怕难以继32强淘汰德国后再爆冷晋级。

「双牙大战」 C朗对拉明耶马

至于16强最瞩目戏码肯定是「双牙大战」葡萄牙对西班牙。葡萄牙队长C朗拿度抵住外界批评压力，于32强建一功，领军葡萄牙2:1力挫由莫迪历压阵的上届季军克罗地亚，成功晋级16强。至于有拉明耶马压阵的西班牙，32强以3:0轻取奥地利，连同分组赛今届4强赛事不失一球，后防十分可靠，料「双牙」将有一番激战。

阿根廷对埃及 真假美斯对决

至于卫冕冠军阿根廷32强会对埃及，正版美斯出战「埃及美斯」穆罕默德沙拿。另一场32强巴西对挪威，上演神锋对决，云尼斯奥斯祖利亚与艾宁夏兰特大斗射术。而港人至爱的英格兰，32强对墨西哥。

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