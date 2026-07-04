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世界杯2026｜领军阿根廷百场里程碑险遭滑铁卢 史卡朗尼：简直是疯狂！

足球世界
更新时间：10:51 2026-07-04 HKT
发布时间：10:51 2026-07-04 HKT

世界杯卫冕冠军阿根廷在 32 强对佛得角差点遭遇滑铁卢，战至加时才险胜3:2惊险过关。赛后，迎来个人执教阿根廷第 100 场里程碑的主帅史卡朗尼显得极度激动，坦言在百场之战差点「爆冷」出局简直令人疯狂，并怒斥外界早前宣称阿根廷分入「容易半区」的言论极其荒谬！

阿根廷险些大热倒灶

今仗是史卡朗尼执教阿根廷的第100仗，势估不到面对世界排名相差 63 位的佛得角会踢得如此艰难，两度领先下都被对方追和，最后在加时凭一次角球绝杀险胜3:2。史卡朗尼赛后坦言承受了极大煎熬：「在我执教的第 100 场比赛中被淘汰将会是一件疯狂的事，但谢天谢地，这支球队永不放弃。我要祝贺对手，当人们说世界杯没有轻松的对手时，佛得角今天向全世界证明了自己是一支非常出色的球队。」

史帅怒轰轻敌言论

在淘汰赛开始前，由于阿根廷成功避开了法国、德国、荷兰等强队所在的「死亡上半区」，不少舆论庆幸球队分入「好打的半区」。史卡朗尼愤怒回击：「此前有人对我说我们分在了一个容易踢的半区，现在大家应该明白根本没有轻松的比赛！今天承受了太多煎熬，是对手让一切变得如此困难。」
由于经历了加时苦战，多名主力体能严重透支。史卡朗尼透露，中场核心安素费南迪斯（Enzo Fernandez）在加时最后阶段甚至严重抽筋，但由于用尽换人名额只能硬撑：「球队最后是靠著意志在踢，能够在呼吸困难时依然坚持到底，展现了极强的个性。」

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