世界杯2026｜澳洲奇招「换龙门」被埃及手提电脑破解 沙拿领军入16强泪洒赛场

美加墨世界杯 32 强淘汰赛上演了戏剧性的一幕，澳洲与埃及在 120 分钟激战后踢成 1:1，澳洲教练普波域治（Tony Popovic）在互射 12 码前数分钟使出「换龙门」惊天豪赌，撤下全场表现神勇的年轻门将柏德列柏治（Patrick Beach），换上老将马菲赖恩（Mat Ryan）把关。岂料这记奇招被埃及教练团用一部「手提电脑」彻底破解，澳洲最终在互射 12 码以 2:4 遗憾出局。埃及球王沙拿（Mohamed Salah）带领国家队历史性于淘汰赛赢波打入 16 强，赛后喜极而泣。

埃及场边用电脑「做功课」 摸清赖恩扑救死穴

澳洲今仗能与埃及纠缠到最后，全赖 20 岁门将柏德列柏治全场屡救险球。然而完场前数分钟，普波域治却强行将状态大勇的柏德列柏治换下，改派曾效力阿仙奴、拥有 105 顶喼帽的赖恩入替，试图复制「极刑专家」神话。

澳洲的这记奇招非但没有吓怕埃及，反而正中下怀。电视画面捕捉到，互射 12 码前，埃及教练团在场边围著一部手提电脑，原来他们正分析赖恩今季面对 12 码时的扑救影片。影片显示赖恩习惯极快向一侧移动，摸清死穴的埃及球员在操刀时纷纷使用「小碎步」迟滞助跑，成功骗过赖恩并全数射入。

澳洲这记赌博结果彻底失败，赖恩在互射 12 码中完全无法触及皮球，袋鼠国遗憾出局，普波域治亦因此备受评击。

沙拿：我们创造了历史！

埃及最终利用电脑成功破解澳洲的换龙门奇招，沙拿赛后激动落泪：「我告诉队友这是人生最大的一场比赛，很高兴我们创造了历史（淘汰赛赢波）！」而普波域治在正选门将柏德列柏治状态火热时将其换走的豪赌，最终亲手将澳洲送上了回家的航机。