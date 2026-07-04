世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级

世界杯32强淘汰赛爆发史诗级激战！卫冕冠军阿根廷面对今届「神奇球队」佛得角遭遇极大考验。佛得角在分组赛曾赛和西班牙及乌拉圭，今仗面对上届霸主依然毫无惧色。双方在法定时间踢成1:1，进入加时赛更是高潮迭起。最终阿根廷凭借美斯（Lionel Messi）创历史的世杯第20球，以及两名「带刀侍卫」在加时赛先后建功，以3:2惊险淘汰两度扳平的佛得角，昂首晋级16强，下一圈将硬撼埃及。虽然佛得角未能续写神奇，但这只新军已经赢得了所有人的尊重。

开局慢热 禾仙夏早段没收美斯罚球

开赛初段，阿根廷并未急于抢攻，踢法较为保守。战至15分钟，阿根廷才出现全场第一次具威胁的埋门，美斯在窄角度起脚，可惜皮球仅仅掠门而过斜出。随后，阿根廷获得一个离门颇远的罚球机会，美斯亲自操刀直射越过人墙，但角度太正，被禾仙夏轻松一抱入怀，未能考验这位40岁老将。

补水时间成转捩点 美斯狂抽网顶缔造历史

今次世界杯的「补水时间」（Hydration break）往往是场上格局发生变化的时刻，这场比赛亦不例外。战至29分钟，比赛暂停结束不久，阿根廷中坚利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez）在后场送出一记精准的过头笠传，瞬间撕破了佛得角的防线。

此时，身穿美斯展现出天才级的无球跑动与个人技术。他入楔时间拿捏得恰到好处，面对这记长传，他以犹如丝绸般柔滑的触球将皮球完美控定，随即在窄角度狂抽网顶破网，令禾仙夏欲救无从，助阿根廷打破僵局领先1:0！

独霸神射手榜 缔造世杯20球神迹

这个入球不仅是一次视觉享受，更让美斯再次将名字刻在历史册上。这是他今届赛事的第7个入球，令他在神射手争夺战中正式超越法国球星麦巴比（Kylian Mbappe）独占鳌头。更夸张的是，美斯职业生涯的世界杯总入球数已达到20球，成为世界杯历史上首位达成「20球里程碑」的神级球员。

杜亚迪窄角度建奇功 佛得角震惊全球扳平1:1

小球队亦可以有大梦想？换边后，佛得角这支赛事新军在下半场展现出极强的争胜心与侵略性。战至59分钟，佛得角掀起一次极具威胁的攻势，迪莱杜亚迪（Deroy Duarte）接应队友传送后，在禁区内一个与美斯上半场入球极度相似的窄角度位置起脚，皮球如炮弹般狂抽死角破网，佛得角成功将比数扳平1:1。

禾仙夏一夫当关 神勇救出美斯单刀

仅仅3分钟后，阿根廷就掀起极具威胁的反扑。美斯成功突破防线，获得一次绝佳的单刀赴会机会。正当全场球迷都屏息以待，以为皮球必入无疑之际，40岁老将门将禾仙夏却展现出「一夫当关」的霸气，神勇地将美斯的必入球拒之门外！面对这位老对手如此不可思议的神级扑救，错失黄金机会的美斯亦不禁在场上露出无奈的苦笑。

美斯快开罚球突施冷箭 40岁钢门飞身再献神救

这场精彩的攻防戏码依然未完！战至73分钟，阿根廷在危险地带获得罚球，美斯趁禾仙夏仍在指挥排人墙之际，机警地「快开」突施冷箭。这记射门质素极高，直飞龙门，但禾仙夏竟展现出完全不似40岁的惊人神经反应；他迅速由龙门右边横跨至左边，高高跃起飞身再度将美斯的必入球挡出！

佛得角众志成城拖入加时 展现无比斗志

半场落后一球时，恐怕没有多少人相信佛得角能够翻盘。然而，这支新军在下半场展现出无比斗志，凭借杜亚迪的入球奇迹扳平后，全队众志成城，成功顶住了阿根廷排山倒海的狂攻。法定时间90分钟结束，双方踢成1:1，佛得角成功将这支卫冕冠军逼入加时赛。

利辛度马天尼斯化身带刀侍卫 窄角度劲射破网

加时赛甫开波，战局再度出现戏剧性变化，阿根廷终于打破僵局！第92分钟，在一次角球攻势中禁区内出现混战，皮球辗转改变方向漏到远柱。上半场为美斯交出精妙助攻的中坚马天尼斯伏兵城下，他展现出极佳的功架，第一时间将皮球完美控定，随即在与今场前两个入球极为相似的窄角度起脚。这记射门势如破竹，连今场屡救险球的禾仙夏亦欲救无从。阿根廷凭借这名「带刀侍卫」的一传一射，在加时阶段再度领先2:1。

奇迹未完！卡巴尔轰惊天世界波 佛得角两度落后两度扳平

佛得角的奇迹仍在继续！战至102分钟，薛尼卡巴尔（Sidny Lopes Cabral）为全球球迷奉献了极具戏剧性的一幕。当时卡巴尔在左路边线发难，引球推进并果断「推大位」切入禁区。他看准时机起脚施射，皮球拉出一道极其夸张的完美弧线，犹如流星般直挂龙门右上死角！阿根廷门将达米安马天尼斯（Dibu Martinez）即使飞尽亦鞭长莫及，只能在半空中望门轻叹。

这记极具观赏性的「世界波」，绝对有资格角逐今届赛事的最佳金球！凭借这记神来之笔，佛得角不可思议地在两度落后下两度追和，将比数改写成2:2。

美斯角球献精准助攻 罗美路头槌「省中人」折射入网

这场史诗级大战的高潮一浪接一浪，正当大家以为气势如虹的佛得角能将比赛拖入互射十二码阶段，卫冕的「世杯盟主」阿根廷在111分钟再度展现霸气，夺回领先优势。美斯亲自操刀开出落点极佳的角球，皮球准确地飞向禁区的心脏地带。

此时，阿根廷阵中另一位「带刀侍卫」挺身而出！中坚基斯甸罗美路（Cristian Romero）在人群中力压群雄，高高跃起接应美斯的传送上演「泰山压顶」。他顶出的皮球刚好「省中」佛得角守将甸尼波基斯（Diney Borges）的手部折射入网。凭借这记带点运气成分的关键头槌，阿根廷最终以3:2险胜这支令人肃然起敬的新军，惊险锁定16强席位！