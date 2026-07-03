世界杯2026│德国足总宣布拿格斯文辞职 传高普已答应接手德国国家队

德国足总周五发表公告，拿格斯文已辞去德国国家队主教练一职，他们已经与前利物浦教头高普接触相讨合作。据报高普原则上已同意接手德国队，预计快将落实成为新帅。

拿格斯文辞职 称详细考虑后离任

拿格斯文在今届美加墨世界杯带领德国于32强止步，表现未符预期，周四已传出他和德国足总的高层会面后，主动提出希望离开德国主教练的岗位，如今得到德国足总股东代表批准。德国足总周五公布拿格斯文离任，后者在声明表示：「自从我们在世界杯出局后，这几天我进行了很多思考，也与我信任的人士，包括德国足总内部的同事进入深入交流。做出这个决定，对我而言绝非易事。我要感谢教练团队、后勤团队，以及所有球迷的支持和信任。」

传高普已口头答应接手

德国足总随即与前利物浦教头高普会面，商讨接任的细节，据报后者已同意接手德国国家队，相信快将落实。高普于2024年夏天离开利物浦，远离教职成为红牛集团足球总监，但一直有传他想重返教练工作，德国国家队帅位就是他一直以来想接手的岗位。