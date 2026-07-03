Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│德国足总宣布拿格斯文辞职 传高普已答应接手德国国家队

足球世界
更新时间：19:31 2026-07-03 HKT
发布时间：19:31 2026-07-03 HKT

德国足总周五发表公告，拿格斯文已辞去德国国家队主教练一职，他们已经与前利物浦教头高普接触相讨合作。据报高普原则上已同意接手德国队，预计快将落实成为新帅。

拿格斯文辞职 称详细考虑后离任

拿格斯文在今届美加墨世界杯带领德国于32强止步，表现未符预期，周四已传出他和德国足总的高层会面后，主动提出希望离开德国主教练的岗位，如今得到德国足总股东代表批准。德国足总周五公布拿格斯文离任，后者在声明表示：「自从我们在世界杯出局后，这几天我进行了很多思考，也与我信任的人士，包括德国足总内部的同事进入深入交流。做出这个决定，对我而言绝非易事。我要感谢教练团队、后勤团队，以及所有球迷的支持和信任。」

传高普已口头答应接手

德国足总随即与前利物浦教头高普会面，商讨接任的细节，据报后者已同意接手德国国家队，相信快将落实。高普于2024年夏天离开利物浦，远离教职成为红牛集团足球总监，但一直有传他想重返教练工作，德国国家队帅位就是他一直以来想接手的岗位。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
00:51
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
突发
3小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
7小时前
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
01:09
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
政情
6小时前
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
饮食
10小时前
香港亚洲家务工工会联会代表（左）与Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。资料图片
01:28
菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元
社会
4小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
2026-07-02 18:00 HKT
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
影视圈
9小时前
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
时事热话
5小时前
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！焦点重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居屋 售价、申请资格一文睇
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居单位 售价、申请资格一文睇
生活百科
8小时前